«Επιχειρηματικότητα» του delivery στην Πάτρα: Συγκαλυμμένη απασχόληση στη διανομή

Το Σωματείο Αυτοαπασχολούμενων Διανομέων Αχαΐας προβαίνει σε καθημερινή στάση εργασίας, 12:00 με 16:00 το μεσημέρι, με παράλληλη συγκέντρωση στην πλατεία Γεωργίου. Οι επαγγελματίες διανομείς που εργάζονται σε μεγάλες διαδικτυακές πλατφόρμες ζητούν τη δημιουργία τιμοκαταλόγου αμοιβών και απάντηση από την κυβέρνηση σχετικά με τα εργασιακά τους δικαιώματα, αφού η επιστολή που είχαν στείλει τα σωματεία από τις 30 Οκτωβρίου του 2024 έχει μείνει αναπάντητη.

Η αμοιβή για την κάθε παραγγελία από την Wolt είναι πενιχρή (περί τα 0,60 ευρώ), ενώ άλλες πλατφόρμες -όπως η e-food- την αλλάζουν συχνά, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να υπολογίσει ο διανομέας τα δεδουλευμένα του, όπως τονίζει ο πρόεδρος του Σωματείου, Αλέξανδρος Αγγελής.

Το υπουργείο Μεταφορών με τη σειρά του δεν έχει δώσει απάντηση, παρόλο που παλαιότερα δήλωνε «ανοιχτό σε διάλογο». Ο πρόεδρος του Σωματείου τόνισε πως «με 20.000 αυτοαπασχολούμενους προφανώς φαίνεται να μειώθηκε η ανεργία», όμως υπάρχει σοβαρό πρόβλημα εργασιακών δικαιωμάτων, με πολλούς συναδέλφους του να αναγκάζονται να δουλεύουν part time, παράλληλα με τη διανομή, για να βγάλουν τα προς το ζην.

Η διανομή έτοιμων γευμάτων και ροφημάτων, παρουσιάζεται στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) ως η… ανερχόμενη «νέα επιχειρηματικότητα» που διασφαλίζει μεν θέσεις εργασίας, βραχύβιες στην πλειονότητα των περιπτώσεων, αλλά ελάχιστα συνεισφέρει στην αύξηση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας.

Η εικόνα που καταγράφεται στο ΓΕΜΗ επιβεβαιώνει ότι ο κλάδος της διανομής και των ταχυμεταφορών εξελίσσεται και στην περιοχή, σε έναν από τους ανερχόμενους τομείς επιχειρηματικής δραστηριότητας. Στην Αχαΐα, ο ευρύτερος κλάδος «Μεταφορά και Αποθήκευση» αριθμεί 1.758 ενεργές επιχειρήσεις, αντιπροσωπεύοντας το 8,70% του συνόλου των εγγεγραμμένων επιχειρήσεων. Πρόκειται για την τρίτη ισχυρότερη κατηγορία μετά το Εμπόριο και την Εστίαση-Φιλοξενία.

Ειδικότερα, στον επιμέρους ΚΑΔ «Ταχυδρομικές και Ταχυμεταφορικές υπηρεσίες» καταγράφονται 490 ενεργές επιχειρήσεις. Η πλειονότητά τους, σύμφωνα με την ανάλυση των στοιχείων, αφορά ατομικές επιχειρήσεις διανομέων έτοιμου φαγητού. Δηλαδή, φυσικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται ως ελεύθεροι επαγγελματίες, συχνά στο πλαίσιο συνεργασίας με ψηφιακές πλατφόρμες διανομής, επιλέγοντας ή υποχρεούμενοι να λειτουργούν με «μπλοκάκι». Είναι ενδεικτικό ότι τον τελευταίο χρόνο συστάθηκαν 181 νέες ατομικές επιχειρήσεις, στη δεύτερη θέση μετά το χονδρικό και λιανικό εμπόριο. Η διάρθρωση αυτή αλλοιώνει σε σημαντικό βαθμό την εικόνα του επιχειρηματικού χάρτη, καθώς πρόκειται ουσιαστικά για εξαρτημένη εργασία που αποτυπώνεται στατιστικά ως επιχειρηματικότητα.

Στην Πάτρα, η ανάπτυξη της οικονομίας του delivery τα τελευταία χρόνια συνδέεται με τρεις παράγοντες: την επιτάχυνση της ψηφιακής μετάβασης, την αλλαγή καταναλωτικών συνηθειών μετά την πανδημία και τη διεύρυνση της ευέλικτης -αλλά επισφαλούς- αυτοαπασχόλησης.

