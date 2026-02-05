Επιδείνωση καιρού με «πορτοκαλί» προειδοποίηση: Βροχές, καταιγίδες και ισχυροί άνεμοι έως και 9 Μποφόρ

Σε επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου καιρού προχώρησε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, επισημαίνοντας ότι τα πρόσφατα προγνωστικά στοιχεία δεν διαφοροποιούν ουσιαστικά την αρχική εκτίμηση, αλλά επιβεβαιώνουν την ένταση και τη γεωγραφική εξάπλωση των φαινομένων.

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες, κατά τόπους συνοδευόμενες από χαλαζοπτώσεις, αναμένονται σήμερα στα νησιά του Ιονίου — κυρίως Λευκάδα, Ιθάκη, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο — καθώς και στη δυτική Στερεά Ελλάδα μέχρι τις πρώτες απογευματινές ώρες. Στη δυτική και νότια Πελοπόννησο τα φαινόμενα προβλέπεται να διατηρηθούν έως το βράδυ.

Διαβάστε επίσης: Προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες, ποια δρομολόγια δεν εκτελούνται

Ανατολική Μακεδονία και Θράκη θα επηρεαστούν επίσης από έντονες βροχοπτώσεις και καταιγίδες μέχρι τη νύχτα, ενώ στα νησιά του βόρειου και ανατολικού Αιγαίου η κακοκαιρία θα συνεχιστεί έως τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής. Στα Δωδεκάνησα τα φαινόμενα αναμένεται να εκδηλωθούν από νωρίς το απόγευμα και να διατηρηθούν μέχρι το πρωί της ίδιας ημέρας.

Παράλληλα, στο ανατολικό Αιγαίο θα επικρατήσουν πολύ ισχυροί νότιοι και νοτιοανατολικοί άνεμοι, οι οποίοι θα φτάνουν τα 8 μποφόρ και τοπικά ακόμη και τα 9, δημιουργώντας δυσμενείς συνθήκες κυρίως στις θαλάσσιες μετακινήσεις.

Για τη συνολική εξέλιξη του καιρού, η ΕΜΥ παραπέμπει στα επίσημα δελτία και στις ευρωπαϊκές προειδοποιήσεις του Meteoalarm, ώστε οι πολίτες να έχουν συνεχή και έγκυρη ενημέρωση.

Δείτε ζωντανά την πορεία της κακοκαιρίας

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται:

1. Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες και πιθανώς κατά τόπους χαλαζοπτώσεις προβλέπονται:

α. στα νησιά του Ιονίου, Λευκάδα, Ιθάκη, Κεφαλονιά, Ζάκυνθο και τη δυτική Στερεά μέχρι νωρίς το απόγευμα

β. στη δυτική και νότια Πελοπόννησο έως το βράδυ

γ. στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη μέχρι τη νύχτα

δ. στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής (06-02-26)

ε. στα Δωδεκάνησα από νωρίς το απόγευμα μέχρι και το πρωί της Παρασκευής (06-02-26).

2. Πολύ ισχυροί νότιοι νοτιοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 8 και τοπικά 9 μποφόρ θα πνέουν μέχρι το απόγευμα στο Ανατολικό Αιγαίο.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



