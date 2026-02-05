Προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες, ποια δρομολόγια δεν εκτελούνται

Οι θυελλώδεις άνεμοι έχουν προκαλέσει προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες, με τα πλοία να παραμένουν δεμένα στα λιμάνια.

Σε ισχύ βρίσκεται το απαγορευτικό απόπλου και έτσι σήμερα, Πέμπτη 5/ο2/2026 δεν θα πραγματοποιηθούν τα δρομολόγια πλοίων από τα λιμάνια της Ραφήνας και του Λαυρίου.

Επίσης από το λιμάνι του Πειραιά δεν εκτελούνται τα δρομολόγια των ταχύπλοων για Αργοσαρωνικό, ενώ τα συμβατικά πλοία εκτελούν δρομολόγια κατά την κρίση του πλοιάρχου.

Οι επιβάτες οι οποίοι πρόκειται να ταξιδέψουν καλούνται να επικοινωνούν με τα κατά τόπους λιμεναρχεία και τις ναυτιλιακές εταιρείες πριν από την αναχώρησή τους.

