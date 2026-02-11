Επίδομα παιδιού Α21: Ανοίγει στο τέλος Φεβρουαρίου η πλατφόρμα για αιτήσεις – Όσα πρέπει να γνωρίζουν οι δικαιούχοι

Εντός των επόμενων ημερών αναμένεται να οριστικοποιηθεί το χρονοδιάγραμμα για την έναρξη υποβολής αιτήσεων του επιδόματος παιδιού Α21 για το 2026, με την ηλεκτρονική πλατφόρμα να ανοίγει στο τελευταίο δεκαήμερο του Φεβρουαρίου. Η διαδικασία αφορά τόσο νέους δικαιούχους όσο και οικογένειες που έλαβαν το επίδομα το 2025, οι οποίες πρέπει να υποβάλουν εκ νέου αίτηση για να συνεχιστεί κανονικά η καταβολή.

Η πλατφόρμα Α21, μέσω ΗΔΙΚΑ και ΟΠΕΚΑ, θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 13 Μαρτίου 2026. Η πρώτη καταβολή έχει προγραμματιστεί για τις 31 Μαρτίου και θα αφορά το δίμηνο Ιανουαρίου–Φεβρουαρίου. Όσοι δεν υποβάλουν εγκαίρως ή δεν οριστικοποιήσουν την αίτηση δεν θα συμπεριληφθούν στην πρώτη πληρωμή.

Πώς γίνεται η αίτηση

Η αίτηση υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής Α21, με χρήση των προσωπικών κωδικών Taxisnet. Υπόχρεος είναι ο φορολογούμενος που δηλώνει τα εξαρτώμενα τέκνα στη φορολογική δήλωση ή, εναλλακτικά, ο/η σύζυγος. Τα περισσότερα στοιχεία εμφανίζονται προσυμπληρωμένα, καθώς αντλούνται από τον ΑΜΚΑ και την ΑΑΔΕ.

Ο αιτών οφείλει να ελέγξει προσεκτικά τα στοιχεία, ιδιαίτερα τη διεύθυνση κατοικίας, τα στοιχεία επικοινωνίας και τον IBAN, καθώς τυχόν λάθη στον αριθμό λογαριασμού οδηγούν σε καθυστερήσεις ή απορρίψεις πληρωμών.

Τα ποσά για το 2026

Το ύψος του επιδόματος εξαρτάται από το οικογενειακό εισόδημα και τον αριθμό των παιδιών. Για το πρώτο και δεύτερο παιδί προβλέπονται 70 ευρώ μηνιαίως για την πρώτη εισοδηματική κατηγορία, 42 ευρώ για τη δεύτερη και 28 ευρώ για την τρίτη. Για το τρίτο παιδί και κάθε επόμενο, τα ποσά διπλασιάζονται, διαμορφούμενα σε 140, 84 ή 56 ευρώ αντίστοιχα.

Η πληρωμή γίνεται ανά δίμηνο, σε έξι δόσεις τον χρόνο, βάσει των στοιχείων της τελευταίας εκκαθαρισμένης φορολογικής δήλωσης. Για τις πρώτες πληρωμές του 2026 θα ληφθούν υπόψη τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2025.

Καθοριστική η φορολογική δήλωση

Η έγκαιρη υποβολή της φορολογικής δήλωσης Ε1 είναι απαραίτητη για την απρόσκοπτη καταβολή του επιδόματος. Μετά τη λήξη της προθεσμίας των δηλώσεων, το επίδομα συνεχίζει να καταβάλλεται μόνο σε όσους έχουν ήδη υποβάλει δήλωση. Καθυστερήσεις μπορεί να οδηγήσουν σε προσωρινή διακοπή πληρωμών ή σε επανυπολογισμό ποσών.

Παράλληλα, η σωστή δήλωση στοιχείων μειώνει τον κίνδυνο καταβολής αχρεωστήτως ποσών, τα οποία στη συνέχεια αναζητούνται μέσω συμψηφισμών ή επιστροφών.

Ποιοι θεωρούνται εξαρτώμενα τέκνα

Ως εξαρτώμενα τέκνα λογίζονται τα ανήλικα παιδιά, αλλά και ενήλικα έως 24 ετών που σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες σχολές στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, εφόσον πληρούν τα προβλεπόμενα εισοδηματικά κριτήρια. Στην περίπτωση φοιτητών ενδέχεται να απαιτηθούν πρόσθετα δικαιολογητικά, όπως βεβαιώσεις σπουδών.

Η έγκαιρη ενημέρωση και η σωστή υποβολή της αίτησης παραμένουν κρίσιμες προϋποθέσεις ώστε οι δικαιούχοι να λάβουν το επίδομα χωρίς καθυστερήσεις.

