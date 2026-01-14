Επίδομα Παιδιού Α21: Πότε κλείνει η πλατφόρμα

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21 για το Επίδομα Παιδιού του έτους 2025 κλείνει οριστικά το πρωί της Πέμπτης 15 Ιανουαρίου 2026, στις 06:00, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και ο Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ).

Μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής, δεν θα είναι δυνατή η υποβολή νέας αίτησης, η τροποποίηση υφιστάμενης ή η οριστικοποίηση αιτήσεων που παραμένουν σε προσωρινή αποθήκευση. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να ελέγξουν άμεσα την κατάσταση της αίτησής τους μέσω της πλατφόρμας και να προβούν σε όλες τις απαραίτητες διορθώσεις ή την οριστική υποβολή πριν από την καταληκτική ώρα.

Το ύψος του επιδόματος εξαρτάται από τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων που δηλώνονται στην αίτηση, καθώς και από το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα του φορολογικού έτους 2024. Βασική προϋπόθεση χορήγησης παραμένει η φοίτηση των παιδιών στην υποχρεωτική εκπαίδευση (από το προνήπιο έως και το Γυμνάσιο) με επαρκή παρακολούθηση.

Στην αίτηση Α21 είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση των εξής στοιχείων για κάθε εξαρτώμενο τέκνο:

Στοιχεία της σχολικής μονάδας

Τάξη φοίτησης

Αριθμός μητρώου μαθητή

Τα στοιχεία αυτά διασταυρώνονται αυτόματα. Σε περίπτωση που δεν επιβεβαιωθούν, ο αιτών θα πρέπει να επισυνάψει τα απαραίτητα δικαιολογητικά φοίτησης.

Σημειώνεται ότι αιτήσεις που παραμένουν σε κατάσταση «προσωρινής αποθήκευσης» θεωρούνται άκυρες και δεν λαμβάνονται υπόψη από τον ΟΠΕΚΑ. Η οριστική υποβολή είναι απαραίτητη για την έγκριση και την καταβολή του επιδόματος.

Για περισσότερες πληροφορίες και πρόσβαση στην πλατφόρμα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την επίσημη ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



