Επίδομα τέκνων: Έκτακτη ενίσχυση 150 ευρώ ανά παιδί
Αυτόματη πληρωμή τον Ιούνιο για ένα εκατομμύριο νοικοκυριά
Ένα νέο πλέγμα οκτώ παρεμβάσεων με στόχο την ανακούφιση των νοικοκυριών από τις πιέσεις της ακρίβειας ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης. Στο επίκεντρο των μέτρων βρίσκεται η καταβολή ενός έκτακτου επιδόματος παιδιού, ύψους 150 ευρώ ανά τέκνο, η οποία θα πραγματοποιηθεί αυτόματα στο τέλος Ιουνίου.
Διαβάστε επίσης: Μητσοτάκης: Οκτώ νέα μέτρα στήριξης μετά το πλεόνασμα – Ποιοι κερδίζουν
Ποιοι δικαιούνται το «μπόνους» των 150 ευρώ
Η ενίσχυση αφορά περίπου ένα εκατομμύριο νοικοκυριά, καλύπτοντας το 80% των οικογενειών με παιδιά στη χώρα. Σύμφωνα με τις κυβερνητικές εξαγγελίες:
-
Η καταβολή θα γίνει χωρίς την υποβολή νέας αίτησης.
-
Θα τηρηθούν συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια για τον προσδιορισμό των τελικών δικαιούχων.
-
Το συνολικό κόστος της συγκεκριμένης παρέμβασης ανέρχεται στα 240 εκατ. ευρώ.
