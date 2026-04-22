Επίδομα τέκνων: Έκτακτη ενίσχυση 150 ευρώ ανά παιδί

Αυτόματη πληρωμή τον Ιούνιο για ένα εκατομμύριο νοικοκυριά

Επίδομα τέκνων: Έκτακτη ενίσχυση 150 ευρώ ανά παιδί
22 Απρ. 2026 15:17
Pelop News

Ένα νέο πλέγμα οκτώ παρεμβάσεων με στόχο την ανακούφιση των νοικοκυριών από τις πιέσεις της ακρίβειας ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης. Στο επίκεντρο των μέτρων βρίσκεται η καταβολή ενός έκτακτου επιδόματος παιδιού, ύψους 150 ευρώ ανά τέκνο, η οποία θα πραγματοποιηθεί αυτόματα στο τέλος Ιουνίου.

Διαβάστε επίσης: Μητσοτάκης: Οκτώ νέα μέτρα στήριξης μετά το πλεόνασμα – Ποιοι κερδίζουν

Ποιοι δικαιούνται το «μπόνους» των 150 ευρώ

Η ενίσχυση αφορά περίπου ένα εκατομμύριο νοικοκυριά, καλύπτοντας το 80% των οικογενειών με παιδιά στη χώρα. Σύμφωνα με τις κυβερνητικές εξαγγελίες:

  • Η καταβολή θα γίνει χωρίς την υποβολή νέας αίτησης.

  • Θα τηρηθούν συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια για τον προσδιορισμό των τελικών δικαιούχων.

  • Το συνολικό κόστος της συγκεκριμένης παρέμβασης ανέρχεται στα 240 εκατ. ευρώ.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:17 Πρωτομαγιά στη Βυτίνα: Το «στολίδι» του Μαινάλου στα καλύτερά του
16:09 ΥΠΟΙΚ: Τα 8 μέτρα στήριξης – Τι αλλάζει σε χρέη, επιδόματα και ενοίκια
16:00 40 χρόνια Οικολογική Κίνηση Πάτρας: Μας ένωσε με το περιβάλλον
15:53 Βουλή: Αίτημα άρσης ασυλίας από Αθανασίου και Χατζηβασιλείου, αιχμές κατά των Ευρωπαίων Εισαγγελέων
15:48 Συναγερμός στην Καλαμάτα: Μεγάλη πυρκαγιά σε αποθήκη πλαστικών, διακοπή της κυκλοφορίας
15:40 200 χρόνια από την Έξοδο του Μεσολογγίου: Διήμερο πανελλήνιο συνέδριο για εκπαίδευση και αξίες
15:28 Θρίλερ στο Ηράκλειο: Νέα ευρήματα στις έρευνες για τον εντοπισμό της 43χρονης
15:17 Επίδομα τέκνων: Έκτακτη ενίσχυση 150 ευρώ ανά παιδί
15:10 Υπ. Ναυτιλίας: Διαψεύδει την κατάσχεση του ελληνικών συμφερόντων πλοίου «Epaminondas»
15:05 Δικηγορικός Σύλλογος Πατρών: Διπλή παρέμβαση για Δικαιοσύνη, δικηγόρους και Ευρωπαίους Εισαγγελείς
14:58 Πάτρα: Εκδήλωση για τη δωρεά οργάνων και τις μεταμοσχεύσεις στην Αγορά Αργύρη
14:52 Πέθανε ο Στέφανος Ληναίος στα 98 του χρόνια – Το συγκινητικό αντίο της κόρης του
14:50 Πάτρα: Η έκθεση «Τυπογραφίας Ίχνη» φωτίζει την ιστορία του Τύπου και των εκδόσεων στην πόλη
14:46 Μέτρα στήριξης 500 εκατ. ευρώ: Η εξειδίκευση Πιερρακάκη μετά τις ανακοινώσεις Μητσοτάκη ΒΙΝΤΕΟ
14:41 Αίγιο: Το 4ο Φεστιβάλ Παραμυθιού Αιγιάλειας φέρνει τρεις μέρες γεμάτες ιστορίες και φαντασία
14:33 Οβρυά: Ο «Φίλερης» τιμά την Παγκόσμια Ημέρα Χορού με εκδήλωση αφιερωμένη στους Σαρακατσάνους
14:29 ΟΠΕΚΕΠΕ: Ενταση στη Βουλή την ώρα που μιλούσε ο Καραμανλής – Συνεχείς παρεμβάσεις από Κωνσταντοπούλου
14:16 Ναύπακτος: Με Πομπή Αρματωμένων και ιστορικό δρώμενο η 197η Επέτειος της Απελευθέρωσης
14:02 Μητσοτάκης – Ράμα στο Μαξίμου: Χιούμορ για το ντύσιμο στην έναρξη της συνάντησης
14:00 Θωρακίζει παραλίες η Δ. Αχαΐα: Δέκα πύργοι και πλήρης ναυαγοσωστική κάλυψη
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
