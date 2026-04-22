Μητσοτάκης: Οκτώ νέα μέτρα στήριξης μετά το πλεόνασμα – Ποιοι κερδίζουν

Με οκτώ νέες παρεμβάσεις η κυβέρνηση επιχειρεί να μετατρέψει την υπεραπόδοση της οικονομίας σε άμεση ενίσχυση για νοικοκυριά, αγρότες, συνταξιούχους και οφειλέτες, μετά την ανακοίνωση του πρωτογενούς πλεονάσματος της Γενικής Κυβέρνησης για το 2025. Το αποτέλεσμα διαμορφώθηκε στο 4,9% του ΑΕΠ, με τα σχετικά στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν σήμερα να δίνουν στην κυβέρνηση μεγαλύτερο δημοσιονομικό περιθώριο για στοχευμένα μέτρα στήριξης.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε ότι από τον πρόσθετο χώρο των 800 εκατ. ευρώ, τα 300 εκατ. έχουν ήδη διατεθεί μέσω προηγούμενων παρεμβάσεων, ενώ τα υπόλοιπα 500 εκατ. ευρώ κατευθύνονται τώρα σε νέες δράσεις με κοινωνικό και οικονομικό αποτύπωμα. Όπως παρουσιάστηκε, το πακέτο αφορά πέντε βασικές κατηγορίες που δέχονται τη μεγαλύτερη πίεση από το κόστος ζωής: οικογένειες με παιδιά, ενοικιαστές, συνταξιούχους, αγρότες και οφειλέτες με παλαιά χρέη.

Τα μέτρα για καύσιμα και αγρότες

Στο μέτωπο της ενέργειας, παρατείνεται και για τον Μάιο η επιδότηση στο diesel κίνησης, με ενίσχυση 20 λεπτών ανά λίτρο. Το δημοσιονομικό κόστος του μέτρου τοποθετείται στα 55 εκατ. ευρώ και οι δικαιούχοι είναι όσοι διαθέτουν οχήματα diesel. Παράλληλα, παρατείνεται έως και τον Αύγουστο η επιδότηση 15% στα λιπάσματα, με επιπλέον κόστος 23 εκατ. ευρώ και περίπου 250.000 δικαιούχους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες.

Η στόχευση αυτών των δύο παρεμβάσεων είναι διπλή: αφενός να αναχαιτιστεί μέρος της πίεσης που προκαλεί το ενεργειακό κόστος στην καθημερινότητα και στις μετακινήσεις, αφετέρου να στηριχθεί ο αγροτικός κόσμος σε μια περίοδο που το κόστος παραγωγής παραμένει υψηλό. Με αυτόν τον τρόπο, η κυβέρνηση επιχειρεί να δώσει ανάσα τόσο στην κατανάλωση όσο και στην πρωτογενή παραγωγή. Η τελευταία αυτή διατύπωση αποτελεί πολιτική ανάγνωση του πακέτου με βάση τα ανακοινωμένα μέτρα.





Ενοίκια, οικογένειες και συνταξιούχοι στο επίκεντρο

Στο πεδίο της στέγασης, αυξάνονται τα εισοδηματικά όρια για την επιστροφή ενοικίου. Συγκεκριμένα, το πρώτο όριο ανεβαίνει από 20.000 σε 25.000 ευρώ, το δεύτερο από 28.000 σε 35.000 ευρώ, ενώ για τις μονογονεϊκές οικογένειες το όριο μετακινείται από 31.000 σε 39.000 ευρώ, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί. Το κόστος αυτής της παρέμβασης ανέρχεται σε 25 εκατ. ευρώ και εκτιμάται ότι θα προσθέσει περίπου 70.000 νέους δικαιούχους, ανεβάζοντας το σύνολο σε πάνω από 1 εκατομμύριο ενοικιαστές.

Για τις οικογένειες με παιδιά προβλέπεται έκτακτη οικονομική ενίσχυση 150 ευρώ ανά παιδί, η οποία θα δοθεί στα τέλη Ιουνίου. Το συνολικό κόστος του μέτρου υπολογίζεται στα 240 εκατ. ευρώ και οι δικαιούχοι φτάνουν περίπου τις 975.000 οικογένειες, δηλαδή 3,3 εκατομμύρια γονείς και παιδιά. Στους συνταξιούχους, η τακτική ενίσχυση του Νοεμβρίου ανεβαίνει από τα 250 στα 300 ευρώ καθαρά, ενώ παράλληλα διευρύνονται τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Η παρέμβαση αφορά συνταξιούχους, ανασφάλιστους υπερήλικες και άτομα με αναπηρία, με επιπλέον 420.000 δικαιούχους και συνολικό αριθμό ωφελούμενων στα 1,87 εκατομμύρια.

Τρεις παρεμβάσεις για τα παλιά χρέη

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στο ιδιωτικό χρέος, όπου εντάσσονται τρεις διακριτές κινήσεις. Η πρώτη αφορά τη δυνατότητα άρσης κατάσχεσης τραπεζικού λογαριασμού υπό προϋποθέσεις. Η δεύτερη αφορά τη διεύρυνση του εξωδικαστικού μηχανισμού ώστε να καλύπτει και οφειλές από 5.000 έως 10.000 ευρώ. Η τρίτη δίνει δυνατότητα ένταξης παλαιών αρρύθμιστων χρεών σε ρύθμιση έως 72 δόσεων.

Οι συγκεκριμένες παρεμβάσεις αφορούν, σύμφωνα με την κυβερνητική αποτύπωση, περίπου 1,3 εκατομμύρια φυσικά πρόσωπα και 284.000 επιχειρήσεις ή ελεύθερους επαγγελματίες, με συνολικές οφειλές που φτάνουν τα 95,3 δισ. ευρώ. Πρόκειται για ένα πεδίο με ιδιαίτερο κοινωνικό βάρος, καθώς αγγίζει ευθέως μικροοφειλέτες και επαγγελματίες που είχαν μείνει εκτός ευνοϊκών ρυθμίσεων τα προηγούμενα χρόνια.

Συνολικά, η κυβέρνηση επιχειρεί να παρουσιάσει το νέο πακέτο ως επιστροφή μέρους της ανάπτυξης σε κοινωνικές ομάδες που έχουν πιεστεί περισσότερο από την ακρίβεια, το στεγαστικό κόστος και τα χρέη. Το πολιτικό στοίχημα πλέον δεν είναι μόνο η ανακοίνωση των μέτρων, αλλά και το κατά πόσο αυτά θα αποτυπωθούν γρήγορα και ουσιαστικά στην καθημερινότητα των πολιτών, σε μια περίοδο όπου η οικονομική πίεση παραμένει ισχυρή παρά τη βελτίωση των δημοσιονομικών δεικτών.

