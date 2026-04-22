Πώς και γιατί το πλεόνασμα 12,1 δισ. ευρώ το 2025 ανοίγει τον δρόμο για νέα μέτρα στήριξης

Τι ισχύει και τα νέα δεδομένα που έχουν διαμορφωθεί .Πλέον η κυβέρνηση θα ανακοινώσει ένα στοχευμένο πακέτο μέτρων στήριξης ύψους μισού δισεκατομμυρίου ευρώ, αλλά και τον νέο οδικό χάρτη της χώρας στην οικονομία για ολόκληρο το 2026

22 Απρ. 2026 12:23
Γνωστοποιήθηκε επίσημα από τη Eurostat το πρωτογενές πλεόνασμα του 2025. Αναλυτικά, η ελληνική οικονομία κατέγραψε την προηγούμενη χρονιά πρωτογενές πλεόνασμα 12,131 δισ. ευρώ, δηλαδή περίπου 2,881 δισ. υψηλότερο από το στόχο του προϋπολογισμού.

 

Το πρωτογενές αποτέλεσμα έκλεισε στα επίπεδα του 4,9% του ΑΕΠ, υπερβαίνοντας κατά πολύ τον αρχικό στόχο των 9,25 δισ. ευρώ, που αντιστοιχούσε σε 3,7% του ΑΕΠ.

Πλέον με «όπλο» το υπερπλεόνασμα, η κυβέρνηση ανακοινώνει ένα στοχευμένο πακέτο μέτρων στήριξης ύψους μισού δισεκατομμυρίου ευρώ, αλλά και τον νέο οδικό χάρτη της χώρας στην οικονομία για ολόκληρο το 2026.

Γιατί «μετράει»
Η βάση για αυτές τις παροχές είναι το πρωτογενές αποτέλεσμα της περασμένης χρονιάς, το οποίο ξεπέρασε κατά πολύ τις αρχικές προσδοκίες του κρατικού προϋπολογισμού. Αν και αυτή η θετική διαφορά δημιουργεί θεωρητικά ένα μεγάλο περιθώριο κινήσεων, η πραγματικότητα είναι διαφορετική. Οι ευρωπαϊκοί κανόνες είναι αυστηροί και περιορίζουν το τελικό διαθέσιμο ποσό που μπορεί να επιστρέψει στην κοινωνία στο μισό δισ. ευρώ.

Το «παιχνίδι» θα κριθεί στο κατά πόσον η Αθήνα μπορεί να αποδείξει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή πως αυτά τα επιπλέον έσοδα προέρχονται από μόνιμες διαρθρωτικές αλλαγές, όπως η εκτεταμένη ψηφιοποίηση των φορολογικών ελέγχων, ώστε να πάρει το πράσινο φως για τη διάθεσή τους χωρίς να παραβιαστούν τα ευρωπαϊκά όρια ετήσιων δαπανών. Πρέπει να πείσει, δηλαδή, τις Βρυξέλλες ότι το ποσό από το υπερπλεόνασμα θα είναι μόνιμο και διατηρήσιμο το 2026 και τα επόμενα χρόνια για να χρηματοδοτήσει παροχές, χωρίς να εξαρτάται από τον ρυθμό ανάπτυξης ή μία τυχαία συγκυρία, σαν να είχε πάρει ισοδύναμα μόνιμα μέτρα λιτότητας, αλλά… χωρίς να τα έχει πάρει!

