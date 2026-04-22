Πακέτο στήριξης 500 εκατ.: Τι ανακοινώνει σήμερα ο Μητσοτάκης για νοικοκυριά και επιχειρήσεις

Λίγο πριν τις κυβερνητικές ανακοινώσεις για το νέο πακέτο στήριξης, το οικονομικό επιτελείο κλειδώνει τις τελευταίες παρεμβάσεις που θα βασιστούν στον πρόσθετο δημοσιονομικό χώρο. Στο επίκεντρο βρίσκονται μέτρα για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, με το βλέμμα στραμμένο και στα στοιχεία που ανακοινώνει σήμερα η ΕΛΣΤΑΤ.

Πακέτο στήριξης 500 εκατ.: Τι ανακοινώνει σήμερα ο Μητσοτάκης για νοικοκυριά και επιχειρήσεις
22 Απρ. 2026 11:00
Pelop News

Η κυβέρνηση ετοιμάζεται σήμερα, Τετάρτη 22 Απριλίου, να ανοίξει τα χαρτιά της για το νέο πακέτο παρεμβάσεων υπέρ πολιτών και επιχειρήσεων, με τις ανακοινώσεις να τοποθετούνται χρονικά αμέσως μετά τη δημοσιοποίηση των δημοσιονομικών στοιχείων από την ΕΛΣΤΑΤ. Σύμφωνα με το επίσημο ημερολόγιο της στατιστικής αρχής, η ανακοίνωση για τα δημοσιονομικά στοιχεία 2022-2025 είναι προγραμματισμένη για τις 12:00, ενώ κυβερνητικά και οικονομικά ρεπορτάζ τοποθετούν τις πολιτικές ανακοινώσεις περίπου στη 1 το μεσημέρι.

Το βασικό κυβερνητικό σήμα είχε δοθεί ήδη τις προηγούμενες ημέρες από τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκο Πιερρακάκη, ο οποίος είχε προαναγγείλει ότι το πλεόνασμα θα κινηθεί πάνω από τον στόχο και ότι ο επιπλέον δημοσιονομικός χώρος θα επιστρέψει στους πολίτες με στοχευμένη στήριξη. Στην ίδια γραμμή κινήθηκε και η κυβερνητική επιχειρηματολογία περί μόνιμων παρεμβάσεων, φορολογικών ελαφρύνσεων και μέτρων με κοινωνικό αποτύπωμα.

Τι εξετάζεται πριν από τις ανακοινώσεις

Μέχρι αυτή την ώρα, τα ακριβή μέτρα δεν έχουν ακόμη επισημοποιηθεί, ωστόσο τα σενάρια που κυκλοφορούν συγκλίνουν σε ένα πακέτο παρεμβάσεων περίπου 500 εκατ. ευρώ. Στο τραπέζι εμφανίζονται ρυθμίσεις οφειλών για φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις, τόσο προς το Δημόσιο όσο και προς τις τράπεζες, μια παρέμβαση που η αγορά ζητά εδώ και καιρό, καθώς οι δυνατότητες ευνοϊκής τακτοποίησης χρεών είχαν περιοριστεί τα τελευταία χρόνια.

Διαβάστε επίσης: Οι ανακοινώσεις για το ύψος του πλεονάσματος του 2025

Παράλληλα, στα επικρατέστερα σενάρια περιλαμβάνεται η παράταση της επιδότησης για το diesel κίνησης για τους μήνες Μάιο και Ιούνιο, ενώ ανοιχτό παραμένει και το ενδεχόμενο συνέχισης της ενίσχυσης στα λιπάσματα. Στο ίδιο πακέτο συζητείται και μια παρέμβαση μόνιμου χαρακτήρα για χαμηλοσυνταξιούχους, με επίκεντρο ενίσχυση που θυμίζει το βοήθημα των 250 ευρώ που δίνεται κάθε Νοέμβριο, αλλά με διευρυμένη περίμετρο δικαιούχων. Όλα αυτά, όμως, έως την επίσημη ανακοίνωση παραμένουν στο επίπεδο του σχεδιασμού και των πληροφοριών από κυβερνητικές πηγές και οικονομικά ρεπορτάζ.

Η στόχευση της κυβέρνησης

Η πολιτική κατεύθυνση που εκπέμπεται είναι σαφής: η κυβέρνηση θέλει να δείξει ότι ο πρόσθετος δημοσιονομικός χώρος δεν θα μείνει λογιστικό μέγεθος, αλλά θα μεταφραστεί σε παρεμβάσεις με άμεση επίδραση στην καθημερινότητα. Το βάρος φαίνεται να πέφτει σε νοικοκυριά με χαμηλότερα εισοδήματα, σε συνταξιούχους που έχουν πιεστεί από το κύμα ακρίβειας, αλλά και σε επαγγελματίες ή επιχειρήσεις που αναζητούν εργαλεία ρύθμισης και ανάσας σε μια περίοδο υψηλού κόστους.

Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στο τελικό περιεχόμενο των εξαγγελιών, καθώς εκεί θα φανεί αν το πακέτο θα κινηθεί περισσότερο στη λογική των προσωρινών ανακουφίσεων ή αν θα περιλαμβάνει πράγματι πιο σταθερές παρεμβάσεις, όπως προϊδεάζει το οικονομικό επιτελείο. Σε κάθε περίπτωση, η σημερινή ημέρα θεωρείται κομβική, καθώς οι ανακοινώσεις της ΕΛΣΤΑΤ για τα δημοσιονομικά στοιχεία και η κυβερνητική απάντηση που θα ακολουθήσει αναμένεται να δώσουν το πλήρες στίγμα της επόμενης φάσης της οικονομικής πολιτικής.

13:43 ΟΠΕΚΕΠΕ: «Να υπερψηφίσετε την άρση της ασυλίας μου» είπε ο Σκρέκας από τη Βουλή
13:38 Ορμούζ: Οι Φρουροί της Επανάστασης λένε ότι κατέλαβαν δύο πλοία, ανάμεσά τους το ελληνόκτητο Epaminondas
13:33 Πάτρα: Στο επίκεντρο η ενεργειακή αυτονομία σχολείων στην ημερίδα του Interreg EnerCmed
13:25 Παπαδιαμάντης στην Πάτρα: «Απόλαυσις στη Γειτονιά» στο θέατρο Act την Κυριακή
13:19 Πάτρα: Αντίδραση του Εργατικού Κέντρου για τις Επιτροπές του ΕΦΚΑ – Κάλεσμα σε κινητοποίηση
13:13 ΟΠΕΚΕΠΕ: «Η διαβίβαση αιτήματος πολίτη είναι πολιτική δραστηριότητα» είπε ο Μηταράκης
13:07 Στενά του Ορμούζ: Τρίτο περιστατικό επίθεσης σε φορτηγό πλοίο μέσα σε λίγες ώρες
13:02 ΟΠΕΚΕΠΕ: «Δεν περίμενα ότι θα ζητώ την άρση της ασυλίας μου» είπε ο Κώστας Τσιάρας
13:00 Η Δυτική Ελλάδα στήνει υποδοχή για τη νέα τουριστική σεζόν – Περίπτερα σε Άραξο, Άκτιο, Πάτρα και Κατάκολο
12:57 Βρετανία και Γαλλία οργανώνουν πολυεθνική αποστολή για τα Στενά του Ορμούζ
12:55 «Νταντάδες Γειτονιάς»: Πότε και πως ανοίξει η πλατφόρμα σε εξέλιξη η ψηφιακή ενδυνάμωση 6.500 ηλικιωμένων και ΑμεΑ
12:55 ΟΠΕΚΕΠΕ: «Είμαι αθώος, θα καθαρίσω το όνομά μου» είπε ο Κώστας Αχ. Καραμανλής στη Βουλή
12:46 Τσερνόμπιλ: Η Ουκρανία καταγγέλλει ρωσικά drones και Kinzhal κοντά στον σταθμό
12:46 Ηλεκτρική ενέργεια: Τα στοιχεία για την εκτόξευση των «μπλε» τιμολογίων το 2025
12:42 Βιολάντα: Σήμερα η απολογία του ιδιοκτήτη για τη φονική έκρηξη με τις πέντε νεκρές
12:40 Ο Πάνος Βλάχος πήρε την κιθάρα του και τραγούδησε στην Ερμού ΒΙΝΤΕΟ
12:33 Μητσοτάκης: Οκτώ νέα μέτρα στήριξης μετά το πλεόνασμα – Ποιοι κερδίζουν
12:33 Νατάσα Θεοδωρίδου: Πώς απάντησε όταν τη ρώτησαν αν ετοιμάζεται να παντρευτεί
12:32 Δείτε ποιοι διαιτητές επιλέχτηκαν να «σφυρίξουν» το Απόλλων-Προμηθέας 2014
12:28 Κοζάνη: Εργατικό ατύχημα στο Νότιο Πεδίο της ΔΕΗ με τρεις τραυματίες
