Επίδομα θέρμανσης: Στα 124 εκ. ευρώ οι πληρωμές
Η καταβολή έγινε στους τραπεζικούς λογαριασμούς που δηλώθηκαν στη ψηφιακή πύλη myAADE, στη διαδρομή Μητρώο και Επικοινωνία > Δήλωση Λογαριασμού IBAN
Ολοκληρώθηκε η καταβολή της πρώτης δόσης του επιδόματος θέρμανσης για το 2025-2026, ύψους 124.212.327,30 ευρώ σε 1.168.945 δικαιούχους.
Η καταβολή έγινε στους τραπεζικούς λογαριασμούς που δηλώθηκαν στη ψηφιακή πύλη myAADE, στη διαδρομή Μητρώο και Επικοινωνία > Δήλωση Λογαριασμού IBAN.
Οι αιτήσεις που κατατέθηκαν για τη χορήγηση επιδόματος θέρμανσης έως τις 5/12/2025, (καταληκτική προθεσμία υποβολής) ανήλθαν σε:
- 363.224 για ηλεκτρικό ρεύμα,
- 867.524 για πετρέλαιο θέρμανσης και άλλα καύσιμα.
Από τις αιτήσεις αυτές καταβλήθηκε προκαταβολή για:
- ηλεκτρικό ρεύμα: 31.278.420,17 ευρώ σε 310.773 δικαιούχους και
- πετρέλαιο θέρμανσης και λοιπά καύσιμα: 92.933.907,13 ευρώ σε 858.172 δικαιούχους.
Η διαδικασία είναι πλήρως ψηφιοποιημένη και πραγματοποιήθηκε μέσω της πλατφόρμας myΘέρμανση της ψηφιακής πύλης myAADE (myaade.gov.gr), στη διαδρομή Εφαρμογές > Δημοφιλείς Εφαρμογές > myΘέρμανση.
Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη
Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News