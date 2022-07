 Επικίνδυνος καύσωνας στη Βρετανία: «Σπάει» το θερμόμετρο που προβλέπεται να φτάσει τους 41 βαθμούς

Πέρα από κάθε προηγούμενο ο καύσωνας σημάνει κόκκινο συναγερμό στη Βρετανία, όπου η σημερινή ημέρα θα θεωρείται ως η πιο θερμή που έχει καταγραφεί, με τις προβλέψεις να κάνουν λόγο για 41 βαθμούς.

Η Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε κόκκινο συναγερμό για ζέστη σε μεγάλα τμήματα της Αγγλίας, από το Γιορκ και το Μάντσεστερ έως το Λονδίνο και τα νοτιοανατολικά.

Η πιο υψηλή θερμοκρασία που έχει καταγραφεί στο Ηνωμένο Βασίλειο ήταν οι 38,7 βαθμοί στο Κέμπριτζ το 2019, αναφέρει το BBC. Σήμερα καύσωνας αναμένεται σε ολόκληρη την Ουαλία και σε τμήματα της Σκωτίας.

Το Λονδίνο θα είναι ένα από τα πιο ζεστά μέρη σήμερα Δευτέρα 18/7, με θερμοκρασίες που θα ανέβουν περισσότερο και από τη Δυτική Σαχάρα και την Καραϊβική. Η πρωτεύουσα προβλέπεται να είναι σήμερα πιο ζεστή από την Ντάχλα στη Δυτική Σαχάρα (24°C), το Νασάου στις Μπαχάμες (32°C.), το Κίνγκστον στην Τζαμάικα (33°C.), τη Μάλαγα στην Ισπανία (28°C.) και την Αθήνα στην Ελλάδα (35°C.).

Ο καύσωνας θα συνεχιστεί και αύριο Τρίτη 19/7 και δροσιά αναμένεται από την Τετάρτη. Είναι η πρώτη φορά που το Met Office εκδίδει κόκκινη προειδοποίηση από πέρσι που ξεκίνησε να λειτουργεί.

Ορισμένα σχολεία σχεδιάζουν να κλείσουν νωρίτερα, ή να μην ανοίξουν καθόλου, αν και η κυβέρνηση έχει εκδώσει οδηγίες με στόχο να μείνουν ανοιχτά.

Αλλαγές θα υπάρξουν και στα δρομολόγια των μέσων μεταφοράς. Στα τρένα εκδόθηκε ανακοίνωση που καλεί τους Λονδρέζους να μην ταξιδεύουν αν δεν είναι απολύτως απαραίτητο, ενώ ενδέχεται να υπάρξουν και ακυρώσεις δρομολογίων.

Η κυβέρνηση αντιμετωπίζει τον καύσωνα ως εθνική κατάσταση έκτακτης ανάγκης και μετά από σύσκεψη στο σύστημα υγείας ο υπουργός Steve Barclay ανακοίνωσε ότι θα αυξηθεί η χωρητικότητα των ασθενοφόρων και ο αριθμός των εργαζομένων που χειρίζεται τις έκτακτες κλήσεις.

#Heatwave2022 continues with a a very warm start Monday, temperatures rising rapidly under strong sunshine throughout the morning, reaching into the mid to high thirties for many.

Χθες Κυριακή οι παραλίες ήταν γεμάτες, ενώ οι κάτοικοι καλούνται να κάνουν συνετή χρήση του νερού και να μην το σπαταλάνε. Οι εταιρείες ύδρευσης στη νότια και ανατολική Αγγλία έχουν προειδοποιήσει ότι η αυξημένη ζήτηση οδηγεί σε χαμηλή πίεση -ακόμη και σε διακοπή της παροχής- για ορισμένα νοικοκυριά.

For the first time temperatures of 40°C have been forecast in the UK and the first ever Red warning for exceptional heat has been issued.

Find out more in our press release 👇

— Met Office (@metoffice) July 15, 2022