Επικοινωνία Πούτιν-Τραμπ: «Ηταν καλή και παραγωγική»

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε την Κυριακή τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, λίγη ώρα πριν από τη συνάντηση στην κατοικία του στη Φλόριντα με τον Ουκρανό ομόλογό του, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ήταν «καλό και πολύ παραγωγικό τηλεφώνημα», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος σε ανάρτησή του στο Truth Social.

Η ανάρτηση του προέδρου αναφέρει: «Μόλις είχα μια καλή και πολύ παραγωγική τηλεφωνική συνομιλία με τον πρόεδρο Πούτιν πριν από τη συνάντησή μου, σήμερα στις 13:00 [20:00 ώρα Ελλάδος], με τον πρόεδρο Ζελένσκι της Ουκρανίας. Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στην κεντρική τραπεζαρία του Μαρ-α-Λάγκο. Ο Τύπος είναι προσκεκλημένος. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα! Πρόεδρος Τραμπ».

Τη συνομιλία επιβεβαίωσε και ο Ντμίτρι Πεσκόφ, ο εκπρόσωπος του Ρώσου προέδρου, που πάντως δεν έδωσε περισσότερες πληροφορίες για το τοι συζητήθηκε.

Η ατζέντα της συνάντησης Τραμπ-Ζελένσκι

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ υποδέχεται στις 20:00 (ώρα Ελλάδας) τον Ουκρανό ομόλογό του, σε μια προσπάθεια να επιτευχθεί μια ειρηνευτική συμφωνία που θα βάλει τέλος σε σχεδόν τέσσερα χρόνια πολέμου, την ώρα που η Μόσχα εντείνει τις επιθέσεις στο Κίεβο, αυξάνοντας την πίεση πριν τις διαπραγματεύσεις.

Ο Ζελένσκι, που ήδη βρίσκεται στις ΗΠΑ, δήλωσε ότι στην ατζέντα περιλαμβάνονται εγγυήσεις ασφάλειας και οικονομικής στήριξης, ενώ σκοπεύει να θέσει και «εδαφικά ζητήματα», καθώς Μόσχα και Κίεβο παραμένουν σε ανοιχτή σύγκρουση για το μέλλον της περιοχής του Ντονμπάς στην ανατολική Ουκρανία.

