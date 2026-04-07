Επιμελητήριο Αχαΐας: Μεγάλη ανταπόκριση στην πρωτοβουλία για την πιστοποίηση του αχαϊκού ελαιολάδου ως ΠΟΠ/ΠΓΕ

Σημαντικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 3 Απριλίου 2026, κατά τη διάρκεια συνάντησης εργασίας στο Επιμελητήριο, με αντικείμενο την οριστικοποίηση του σχεδίου καταστατικού για τη σύσταση Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας (ΑΜΚΕ), που θα αποτελέσει το βασικό όχημα υλοποίησης της προσπάθειας.

Επιμελητήριο Αχαΐας: Μεγάλη ανταπόκριση στην πρωτοβουλία για την πιστοποίηση του αχαϊκού ελαιολάδου ως ΠΟΠ/ΠΓΕ
07 Απρ. 2026 14:23
Pelop News

Με ιδιαίτερη ανταπόκριση και έντονο ενδιαφέρον συνεχίζονται οι ενημερωτικές και οργανωτικές συναντήσεις στο Επιμελητήριο Αχαΐας, στο πλαίσιο της σημαντικής πρωτοβουλίας για την πιστοποίηση του αχαϊκού ελαιολάδου ως ΠΟΠ/ΠΓΕ για πρώτη φορά, η οποία υλοποιείται με συντονισμό της ΑΧΕΠΑΝ.

Σημαντικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 3 Απριλίου 2026, κατά τη διάρκεια συνάντησης εργασίας στο Επιμελητήριο, με αντικείμενο την οριστικοποίηση του σχεδίου καταστατικού για τη σύσταση Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας (ΑΜΚΕ), που θα αποτελέσει το βασικό όχημα υλοποίησης της προσπάθειας.

Στη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι του κλάδου – ελαιοπαραγωγοί, μεταποιητές και τυποποιητές – καθώς και φορείς της περιοχής, επιβεβαιώνοντας το ευρύ και αυξανόμενο ενδιαφέρον για την πρωτοβουλία.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης εξετάστηκε διεξοδικά το σχέδιο καταστατικού της υπό σύσταση εταιρείας, ενώ δόθηκαν διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους συμμετοχής και τη λειτουργική της δομή. Λόγω του μεγάλου ενδιαφέροντος και της προσέλκυσης νέων μελών από όλη τη γεωγραφική επικράτεια του νομού, αποφασίστηκε η παράταση της διαδικασίας τελικής καταγραφής των ιδρυτικών μελών σε μία ακόμη συνεδρία. Οι παρατηρήσεις των συμμετεχόντων θα συγκεντρωθούν και θα ενσωματωθούν σε τελικό κείμενο, το οποίο θα προωθηθεί άμεσα στην επόμενη φάση.

Παράλληλα, ενισχύεται το καταστατικό με νέες αναπτυξιακές δράσεις, όπως η δυνατότητα δημιουργίας clusters (επιχειρηματικών συστάδων), με στόχο την περαιτέρω αξιοποίηση της πρωτοβουλίας τόσο σε αναπτυξιακό όσο και σε εμπορικό επίπεδο, μετά και την υποβολή του σχετικού φακέλου.

Στη διαμόρφωση των επόμενων βημάτων συνέβαλαν με παρεμβάσεις τους συμμετέχοντες  και συνεργάτες, μεταξύ των οποίων ο επικεφαλής Αγροτικού Τμήματος Γιώργος Παπαχριστόπουλος, ο Οικονομικός Ελεγκτής Φοίβος Καρακίτσος, ο διαχειριστής της ΑΧΕΠΑΝ και συντονιστής της πρωτοβουλίας εκ μέρους του Επιμελητηρίου Γιάννης Χριστόπουλος, καθώς και ο Διευθυντής της ΑΧΕΠΑΝ, Δρ. Δημήτρης Καραγιάννης.

Η εξέλιξη της διαδικασίας, το αυξημένο ενδιαφέρον και η συνεχής διεύρυνση της συμμετοχής ενισχύουν την αντιπροσωπευτικότητα της προσπάθειας και δημιουργούν ισχυρή δυναμική για τη συνέχισή της με ακόμη μεγαλύτερη αισιοδοξία και αποφασιστικότητα.

Το Επιμελητήριο Αχαΐας, σε στενή συνεργασία με την ΑΧΕΠΑΝ, επιβεβαιώνει έμπρακτα τον θεσμικό του ρόλο ως πυλώνας ανάπτυξης της τοπικής οικονομίας, προωθώντας συλλογικές πρωτοβουλίες με ουσιαστικό αντίκτυπο στον πρωτογενή τομέα. Η συγκεκριμένη δράση αποτελεί επένδυση στο μέλλον της αχαϊκής παραγωγής, ενισχύοντας την εξωστρέφεια, την ταυτότητα και την προστιθέμενη αξία των τοπικών προϊόντων, με σαφή στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη δημιουργία νέων ευκαιριών για τον αγροδιατροφικό κλάδο της περιοχής.

Επιμελητήριο Αχαΐας: Μεγάλη ανταπόκριση στην πρωτοβουλία για την πιστοποίηση του αχαϊκού ελαιολάδου ως ΠΟΠ/ΠΓΕ Επιμελητήριο Αχαΐας: Μεγάλη ανταπόκριση στην πρωτοβουλία για την πιστοποίηση του αχαϊκού ελαιολάδου ως ΠΟΠ/ΠΓΕ

