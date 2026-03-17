Επηρεάζεται και ο Παναιγιάλειος από τις αποφάσεις

Επισημοποιήθηκε η αφαίρεση των βαθμών που είχε κερδίσει η Ρόδος στους αγώνες με την Αρτάκη, τον Διαγόρα Ρόδου και τη Δόξα Βύρωνα πριν αποβληθεί από το πρωτάθλημα της Γ’ Εθνικής. Μια απόφαση, που επιστρέφει τους βαθμούς που είχαν χάσει οι παραπάνω ομάδες.

Οι τρεις ομάδες είχαν προσφύγει στο Διαιτητικό Δικαστήριο και δικαιώθηκαν, αφού η ομάδα της Ρόδου δεν είχε δικαίωμα συμμετοχής στο πρωτάθλημα. Ετσι, η Αρτάκη, που είχε έρθει ισόπαλη με τη Ρόδο, παίρνοντας τους δυο βαθμούς της νίκης, μείωσε τη διαφορά της από την πρώτη θέση και τον Αρη Πετρούπολης στους 4 βαθμούς.

Η συγκεκριμένη απόφαση ίσως επηρεάσει και τον Παναιγιάλειο, αν η αιγιώτικη ομάδα καταφέρει να πάρει τη δεύτερη θέση στα play offs του 4ου Ομίλου, καθώς αμέσως η διαφορά με την Νέα Αρτάκη από τους πέντε βαθμούς (45-50), μειώθηκε στους τρεις (47-50).

Aυτή τη στιγμή, στόχος του Παναιγιαλείου είναι να περάσει ως καλύτερος δεύτερος από τους Ομίλους 4, 5 και 6, με τη Νέα Αρτάκη να είναι ο βασικός αντίπαλος, καθώς ο Ιωνικός στον 6ο Ομιλο έχει μόλις 39 βαθμούς. Υπενθυμίζεται πως οι αγώνες play offs και play outs ξεκινούν την ερχόμενη Κυριακή.

