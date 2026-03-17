Επηρεάζεται και ο Παναιγιάλειος από τις αποφάσεις

Επηρεάζεται και ο Παναιγιάλειος από τις αποφάσεις
17 Μαρ. 2026 12:17
Pelop News

Επισημοποιήθηκε η αφαίρεση των βαθμών που είχε κερδίσει η Ρόδος στους αγώνες με την Αρτάκη, τον Διαγόρα Ρόδου και τη Δόξα Βύρωνα πριν αποβληθεί από το πρωτάθλημα της Γ’ Εθνικής. Μια απόφαση, που επιστρέφει τους βαθμούς που είχαν χάσει οι παραπάνω ομάδες.

Οι τρεις ομάδες είχαν προσφύγει στο Διαιτητικό Δικαστήριο και δικαιώθηκαν, αφού η ομάδα της Ρόδου δεν είχε δικαίωμα συμμετοχής στο πρωτάθλημα. Ετσι, η Αρτάκη, που είχε έρθει ισόπαλη με τη Ρόδο, παίρνοντας τους δυο βαθμούς της νίκης, μείωσε τη διαφορά της από την πρώτη θέση και τον Αρη Πετρούπολης στους 4 βαθμούς.

Η συγκεκριμένη απόφαση ίσως επηρεάσει και τον Παναιγιάλειο, αν η αιγιώτικη ομάδα καταφέρει να πάρει τη δεύτερη θέση στα play offs του 4ου Ομίλου, καθώς αμέσως η διαφορά με την Νέα Αρτάκη από τους πέντε βαθμούς (45-50), μειώθηκε στους τρεις (47-50).

Aυτή τη στιγμή, στόχος του Παναιγιαλείου είναι να περάσει ως καλύτερος δεύτερος από τους Ομίλους 4, 5 και 6, με τη Νέα Αρτάκη να είναι ο βασικός αντίπαλος, καθώς ο Ιωνικός στον 6ο Ομιλο έχει μόλις 39 βαθμούς. Υπενθυμίζεται πως οι αγώνες play offs και play outs ξεκινούν την ερχόμενη Κυριακή.

 

 

 

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
14:04 Θεσσαλία: Σε λειτουργία το myBusinessSupport για τον νέο κύκλο ενίσχυσης μετά τον Daniel
14:00 Πάτρα: Στο τραπέζι τα κόκκινα δάνεια και η «νέα αρχή» για οφειλέτες και αγορά – Διημερίδα του περιοδικού «Πατρινόραμα»
13:57 Καλαμαριά: Νέα προθεσμία για τον 23χρονο κατηγορούμενο για τη δολοφονία του 20χρονου
13:54 Η λάβα έφτασε στη θάλασσα στο Ρεϊνιόν μετά από 19 χρόνια – Εντυπωσιακές εικόνες από το ηφαίστειο Πιτόν ντε λα Φουρνέζ
13:49 Παπασταύρου: Η Ευρώπη πρέπει να είναι έτοιμη για στοχευμένα μέτρα αν κλιμακωθεί η κρίση
13:47 Η Φέρμελη στο Ίδρυμα Τηνιακού Πολιτισμού – Έκθεση «Ιδέες & Σύμβολα», Εκπαιδευτικά Εργαστήρια και Επιστημονική Διάλεξη.
13:42 Ομόφωνα ένοχος ο 22χρονος μητροκτόνος της Λάρισας – Ένοχος και ο ξάδερφός του
13:39 Θανατηφόρο τροχαίο έξω από τη Βουλή: Στη φυλακή ο 43χρονος αστυνομικός
13:36 Ανταλλακτικά αυτοκινήτων: πώς να κάνετε σωστή επιλογή και να προστατεύσετε το όχημά σας
13:30 Η Lidl Ελλάς υποδέχεται την άνοιξη με έναν νέο μεγάλο διαγωνισμό
13:21 Μητσοτάκης: «Η Ελλάδα δεν θα συμμετάσχει σε καμία πολεμική επιχείρηση»
13:20 Ο «δρόμος» της ασφάλειας ξεκινά από το σχολείο – Εκπαιδευτικό πρόγραμμα Οδικής Ασφάλειας στην Αχαΐα
13:14 Νέα σεισμική δόνηση στα Ιωάννινα: 4,1 Ρίχτερ κοντά στην Αγία Κυριακή
13:09 USS Gerald R. Ford: Επιστρέφει στη Σούδα μετά τη φωτιά που έκαιγε για πάνω από 30 ώρες
13:07 Ευρωλίγκα: Ξεκίνησε η τρίτη φάση πώλησης εισιτήριων
13:06 Χρυσοχοΐδης για τη δολοφονία του 20χρονου Κλεομένη: «Υπάρχουν ενδείξεις οπαδικού υποβάθρου» ΒΙΝΤΕΟ
13:00 Ανυπεράσπιστοι εκπαιδευτικοί σε αίθουσες-αρένες και στην Αχαΐα: «Εχουμε κλάψει συναδέλφους»
13:00 Τζαβέντ Ασλάμ: Ανακλήθηκε η διεθνής προστασία του προέδρου της Πακιστανικής Κοινότητας
12:54 Αναβολή για την ΠΓΕ, ήττα για τον Ερυθρό Αστέρα στις γυναίκες
12:47 Η «Παρέλαση» ανοίγει διάλογο με την Ιστορία στο Θέατρο Λιθογραφείον της Πάτρας
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 17.03.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ