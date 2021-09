ΕΠΙΣΗΜΟ: Ο Ρομπ Μοντγκόμερι στον Απόλλωνα!

Ο Απόλλων ανακοίνωσε την απόκτηση του Αμερικανού φόργουορντ, Ρομπ Μοντγκόμερι. Η ανακοίνωση:

Η ΚΑΕ Oscar Απόλλων 1926 ανακοινώνει την απόκτηση του Rob Montgomery Jr (1997, 1,98 μ.).

Είναι απόφοιτος του Central Michigan University και πέρυσι αγωνίστηκε σε 23 παιχνίδια στη ΖΜΤ Σκοπίων έχοντας μ.ο. 14,2 πόντους και 11,9 ριμπάουντ σε 32 λεπτά συμμετοχής. Είχε 46,6% στα δίποντα, 26,4% στα τρίποντα και με 63,5% στις βολές με 1,6 ασίστ, 1,2 κλεψίματα και 18,8 ranking.

«ΝΑ ΠΑΛΕΨΟΥΜΕ ΣΚΛΗΡΑ»

Ο Rob Montgomery Jr δήλωσε: «Είμαι χαρούμενος και ενθουσιασμένος που συνεχίζω την καριέρα μου σε μία ιστορική ομάδα και σε ένα άκρως ανταγωνιστικό πρωτάθλημα όπως είναι το ελληνικό. Πρέπει να δουλέψουμε και να παλέψουμε σκληρά για να αποδείξουμε ότι η θέση μας είναι στη Basket League. Αυτός είναι και ο μεγαλύτερός μας στόχος».

Rob Montgomery Jr well come to KAE Oscar Apollon 1926!