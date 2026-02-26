Επίσκεψη Μακρόν στην Αθήνα τον Απρίλιο: Κλείδωσε η ανανέωση της ελληνογαλλικής αμυντικής συμφωνίας

Τελετή υπογραφής της αμυντικής συμφωνίας παρουσία του Γάλλου Προέδρου στην Αθήνα.

Επίσκεψη Μακρόν στην Αθήνα τον Απρίλιο: Κλείδωσε η ανανέωση της ελληνογαλλικής αμυντικής συμφωνίας
26 Φεβ. 2026 8:26
Pelop News

Η ανανέωση της Ελληνο-Γαλλικής Συμφωνίας Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης για τη Συνεργασία στην Άμυνα και την Ασφάλεια (υπογεγραμμένη το 2021) έχει οριστικοποιηθεί, με την τελετή υπογραφής να προγραμματίζεται για τον Απρίλιο 2026 στην Αθήνα, πιθανότατα στις 22 ή 23 του μήνα.

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Καθημερινής», ο Γάλλος Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν θα παραβρεθεί στην τελετή, σηματοδοτώντας την υψηλή πολιτική σημασία της συμφωνίας. Η παράταση αναμένεται να είναι πενταετής, διατηρώντας το πλαίσιο της αρχικής συμφωνίας που περιλαμβάνει ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής σε περίπτωση απειλής ή παραβίασης της εδαφικής ακεραιότητας των δύο χωρών.

Η δέσμευση αυτή, η οποία ήδη ισχύει από το 2021, παραμένει στο επίκεντρο, ωστόσο παραμένει ανοιχτό το ερώτημα αν θα ενισχυθεί περαιτέρω, λόγω των πολιτικών ισορροπιών στη Γαλλική Εθνοσυνέλευση που φαίνεται να προβληματίζουν το Παρίσι.

Νέο στοιχείο της ανανεωμένης συνεργασίας αποτελεί η ενσωμάτωση συνεργασίας στον τομέα της καινοτομίας και της αμυντικής τεχνολογίας, η οποία θα καλυφθεί μέσω χωριστού μνημονίου κατανόησης (MoU). Η συμφωνία εντάσσεται στο πλαίσιο της ευρύτερης εμβάθυνσης των διμερών σχέσεων, μετά από πρόσφατες επαφές όπως η επίσκεψη της Γαλλίδας υπουργού Ενόπλων Δυνάμεων Κατρίν Βοτρέν στην Αθήνα τον Ιανουάριο 2026, όπου συζητήθηκε η επιτάχυνση των διαδικασιών.

Η αρχική συμφωνία του 2021, που υπεγράφη στο Παρίσι από τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Εμανουέλ Μακρόν, περιλάμβανε μεταξύ άλλων την προμήθεια φρεγατών Belharra (FDI), μαχητικών Rafale και άλλων οπλικών συστημάτων, καθώς και πολιτικές δεσμεύσεις για αμοιβαία υποστήριξη.

