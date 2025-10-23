Επίσκεψη παικτών του Απόλλωνα Πατρών στο Γυμνάσιο Σαραβαλίου

Επίσκεψη παικτών του Απόλλωνα Πατρών στο Γυμνάσιο Σαραβαλίου
23 Οκτ. 2025 14:45
Με ιδιαίτερη χαρά, το Γυμνάσιο Σαραβαλίου υποδέχθηκε αντιπροσωπεία παικτών της ιστορικής ομάδας Απόλλων Πατρών, σε μια εκδήλωση αφιερωμένη στις αξίες του αθλητισμού, της συνεργασίας και της ευγενούς άμιλλας.

Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε ύστερα από πρόσκληση του Διευθυντή του σχολείου κ. Γεώργιου Γιωτόπουλου, της Υποδιευθύντριας κ. Αθανασίας Δημητρακοπούλου και του Συλλόγου Καθηγητών, στο πλαίσιο των δράσεων που προάγουν τη σωματική άσκηση και την ψυχική καλλιέργεια των μαθητών.

Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τους παίκτες του Απόλλωνα Πατρών:

  • Justin Kier
  • Δημήτρη Χείλαρη
  • Ηλία Ανέστη
  • Γιώργο Μανάκα
  • Δημήτρη Αθανασόπουλο

Την ομάδα συνόδευαν ο συντονιστής κ. Κωνσταντίνος Ρακιντζής και ο γυμναστής κ. Δημήτρης Κοτσίρης, οι οποίοι συνέβαλαν καθοριστικά στην ομαλή διεξαγωγή της εκδήλωσης και στην επικοινωνία με τους μαθητές.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, οι παίκτες μίλησαν για τη σημασία της ομαδικότητας, της συνέπειας και του σεβασμού στον αθλητισμό, μοιράστηκαν προσωπικές εμπειρίες από την αθλητική τους πορεία και απάντησαν με προθυμία στις ερωτήσεις των μαθητών. Ακολούθησε διαδραστικό μέρος στο προαύλιο, όπου οι παίκτες έδειξαν τεχνικές και ενθάρρυναν τα παιδιά να συμμετάσχουν σε μικρούς διαγωνισμούς σουτ και δεξιοτήτων.

Η ανταπόκριση των μαθητών ήταν ενθουσιώδης, καθώς η αγάπη τους για το μπάσκετ είναι ιδιαίτερα έντονη — πολλοί από αυτούς άλλωστε είναι ενεργά μέλη των τμημάτων του Απόλλωνα Πατρών. Η καθημερινή τους ενασχόληση με το άθλημα καλλιεργεί το ομαδικό πνεύμα και τις αξίες που επιδιώκουμε να ενισχύουμε μέσα από τις σχολικές δράσεις.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με αναμνηστικές φωτογραφίες και μηνύματα ενθάρρυνσης από τους αθλητές προς τα παιδιά, υπενθυμίζοντας ότι ο αθλητισμός δεν είναι μόνο νίκες και διακρίσεις, αλλά κυρίως τρόπος ζωής και χαρακτήρας.

