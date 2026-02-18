Επιστολή Α. Κατσανιώτη στον Υπουργό Υποδομών για τη σύνδεση του λιμένα Αιγίου με την Ολυμπία Οδό

Επιστολή προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Χρήστο Δήμα, απέστειλε ο Βουλευτής Αχαΐας της Νέας Δημοκρατίας, Ανδρέας Κατσανιώτης, με αφορμή τη σημερινή συνάντηση στο Υπουργείο για τη σύνδεση του λιμένα Αιγίου με την Ολυμπία Οδό.

Ο κ. Κατσανιώτης δεν κατέστη δυνατό να παρευρεθεί στην συνάντηση λόγω της συμμετοχής του σε προγραμματισμένη συνεδρίαση της Διακομματικής Επιτροπής για τον Πρωτογενή Τομέα. Ωστόσο, όπως επισημαίνει στην επιστολή του, θεωρεί χρέος του να τοποθετηθεί για ένα ζήτημα μείζονος σημασίας για την αναπτυξιακή προοπτική της Αιγιάλειας και ευρύτερα της Αχαΐας.

Στην επιστολή του τονίζει ότι η υλοποίηση του έργου αποτελεί πάγιο και δίκαιο αίτημα της τοπικής κοινωνίας, καθώς πρόκειται για μια κρίσιμη υποδομή με ισχυρό αναπτυξιακό αποτύπωμα. Η αποτελεσματική διασύνδεση του λιμανιού με τον σύγχρονο αυτοκινητόδρομο, σημειώνει, θα βελτιώσει ουσιαστικά την προσβασιμότητα της περιοχής, θα ενισχύσει την εμπορική και τουριστική δραστηριότητα και θα δημιουργήσει νέες προοπτικές για επενδύσεις και θέσεις εργασίας.

Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι η σύνδεση του λιμένα με το σύγχρονο οδικό δίκτυο θα αναβαθμίσει τον ρόλο του ως διαμετακομιστικού κόμβου, αξιοποιώντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της γεωγραφικής του θέσης και συμβάλλοντας στη βιώσιμη περιφερειακή ανάπτυξη, τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και την ισόρροπη ανάπτυξη των υποδομών στη Δυτική Ελλάδα.

Ο κ. Κατσανιώτης υπογραμμίζει την ανάγκη επίσπευσης όλων των απαιτούμενων διαδικασιών, ώστε το έργο να εισέλθει άμεσα σε τροχιά υλοποίησης, σημειώνοντας ότι η Πολιτεία οφείλει να στηρίζει έμπρακτα έργα που δημιουργούν πραγματικές αναπτυξιακές προοπτικές για τις τοπικές κοινωνίες.

Τέλος, ζητά συνάντηση με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, προκειμένου να συζητηθούν τα επόμενα βήματα για την προώθηση του έργου.

