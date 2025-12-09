Επιστρέφει στη δράση ο Τάκης Λεμονής!

Βρίσκεται στη Σερβία για να ολοκληρώσει τη συμφωνία με τη Ραντνίτσκι Νις

Επιστρέφει στη δράση ο Τάκης Λεμονής!
09 Δεκ. 2025 17:15
Pelop News

Σχεδόν μετά από περίπου μία οκταετία ο Τάκης Λεμονής είναι πολύ κοντά στην επιστροφή του στους προπονητικούς πάγκους. Σύμφωνα με πληροφορίες ο Έλληνας τεχνικός βρίσκεται στη Σερβία για να ολοκληρώσει τη συμφωνία με τη Ραντνίτσκι Νις.

Η Ραντνίτσκι Νις βρίσκεται στη 15η θέση του πρωταθλήματος μετά από 18 αγωνιστικές, έχοντας 16 βαθμούς με απολογισμό τέσσερις νίκες, ισάριθμες ισοπαλίες και 10 ήττες.

Θυμίζουμε ότι το προηγούμενο πέρασμα του Τάκη Λεμονή ήταν στον πάγκο του Ολυμπιακού στο πρώτο μισό της σεζόν 2017-18.

