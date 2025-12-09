Η ΑΕΚ κατέθεσε αγωγή εναντίον ΕΠΟ και Γκαγκάτση

Μάλιστα όπως έλεγαν από την κιτρινόμαυρη ΠΑΕ: «Η ΑΕΚ ειναι ένα περήφανο Συμβολο με Αρχές, που δεν ανέχεται συκοφαντίες, ύβρεις ή έπαρση απο όπου και αν προέρχονται».

Η ΑΕΚ κατέθεσε αγωγή εναντίον ΕΠΟ και Γκαγκάτση
09 Δεκ. 2025 15:59
Pelop News

Η ΑΕΚ το είχε προαναγγείλει από την πρώτη στιγμή, ότι θα κυνηγήσει μέχρι τέλους την υπόθεση Λανουά και φροντίζει να το αποδεικνύει με τις πράξεις της.

Υπενθυμίζουμε ότι ο Γάλλος πρόεδρος της ΚΕΔ/ΕΠΟ είχε καταγγείλει προπηλακισμό στον ημίχρονο του αγώνα με τον ΠΑΟΚ με την ΕΠΟ να διαρρέει την έντονη δυσαρέσκεια της προαναγγέλλοντας μια σειρά από ενέργειες.

Ωστόσο, η αθλητική δικαιοσύνη έκρινε ότι δεν είχε γίνει κάτι το επιλήψιμο με την Ένωση να περνά στην αντεπίθεση. Αρχικά απέστειλε εξώδικο στην ΕΠΟ με το οποίο ζητούσε να επανορθώσει και να ζητήσει «συγγνώμη» εντός 10 ημερών για τη διαρροή σχετικά με το συγκεκριμένο θέμα.

Αυτό δεν έγινε με αποτέλεσμα η ΑΕΚ να καταθέσει αγωγή στα αρμόδια δικαστήρια, ύψους 800.000 ευρώ, εναντίον της ΕΠΟ και του προέδρου της, Μάκη Γκαγκάτση για την ηθική βλάβη που υπέστη σε όλη τη φίλαθλη κοινότητα στην Ελλάδα, από τη δημόσια τοποθέτηση της Ομοσπονδίας εναντίον της.

Μάλιστα όπως έλεγαν από την κιτρινόμαυρη ΠΑΕ: «Η ΑΕΚ ειναι ένα περήφανο Συμβολο με Αρχές, που δεν ανέχεται συκοφαντίες, ύβρεις ή έπαρση απο όπου και αν προέρχονται».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:55 Ο πρώτος της σύζυγος της Τζένιφερ Λόπεζ εξαπολύει νέα επίθεση εναντίον της και την κατηγορεί για απιστία!
23:39 Ορισμός από την UEFA για τον Τάσο Παπαπέτρου
23:23 Ποιος είναι ο απροσδόκητος παράγοντας που φέρνει νωρίτερα την εμμηνόπαυση;
22:56 Πατρών-Πύργου: Αποκατάσταση της κυκλοφορίας
22:47 Δημάτος: Η νίκη του Ολυμπιακού στην Αστάνα αποκτά τεράστια σημασία
22:45 Δήμος Σουλίου: Οικονομική ενίσχυση 1.000 ευρώ για κάθε παιδί που γεννιέται
22:35 Αυστρία: Απολύθηκε γιατρός επειδή είπε ότι η μόνη θεραπεία για παχύσαρκο είναι το Άουσβιτς!
22:31 «Έχω μελανιές από τα χτυπήματα και σπασμένα δόντια», λέει ο οδηγός του λεωφορείου, που καταγγέλλει ξυλοδαρμό
22:25 Η μεγάλη κλήρωση του τζόκερ
22:15 Η κλήρωση Eurojackpot που μοιράζει 10 εκατομμύρια ευρώ!
22:11 Βενεζουέλα: Θρίλερ με τη Μασάδο λίγο πριν την απονομή του Νόμπελ Ειρήνης, παραμένει άγνωστο πού βρίσκεται
22:03 Ζελένσκι: «Η Ουκρανία θα είναι έτοιμη να διεξαγάγει εκλογές μέσα στις επόμενες 60 έως 90 ημέρες»
21:52 Στην Ινδία παιδί «θαύμα» τριών χρονών γίνεται ο νεότερος σκακιστής που κατατάσσεται ποτέ από τη FIDE, ΒΙΝΤΕΟ
21:43 ΕΛΑΣ: Παραδόθηκε ο ένας από τους δράστες που μαχαίρωσε τον 14χρονο στον Χολαργό
21:32 Η απάντηση της Αθήνας στον Φιντάν: Η οριοθέτηση ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας μία και μόνη διαφορά μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας
21:21 Σπ. Αντωνόπουλος: «Ο κόσμος να αναγνωρίσει την προσπάθεια των παιδιών»
21:11 Γκιλφόιλ: «Απίστευτη δύναμη η Ελλάδα στην παγκόσμια ναυτιλία»
21:01 Ο Λανουά το έκανε και πάλι! Δεν σχολίασε φάσεις που φωνάζει ο Άρης, ΒΙΝΤΕΟ
20:52 FT: Ο Τραμπ έδωσε διορία στον Ζελένσκι για να απαντήσει για το σχέδιο
20:41 Η δημοσκόπηση της Prorata: Ο κόσμος «μιλά» για την επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα στο πολιτικό προσκήνιο
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 09/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ