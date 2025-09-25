Επιστροφή ενοικίου: Πώς θα υπολογιστεί για όσους δηλώθηκαν ανείσπρακτα μισθώματα

Διευκρινίσεις για τον τρόπο με τον οποίο θα υπολογιστεί η επιστροφή ενοικίου σε περιπτώσεις ανείσπρακτων μισθωμάτων δίνει η σχετική υπουργική απόφαση. Η οικονομική ενίσχυση, που αντιστοιχεί σε ένα μηνιαίο ενοίκιο, θα καταβληθεί φέτος με βάση τα στοιχεία που έχουν δηλωθεί στη φορολογική δήλωση (έντυπο Ε2) από τους εκμισθωτές.

Συγκεκριμένα, όταν οι ιδιοκτήτες έχουν δηλώσει ανείσπρακτα ενοίκια, το ετήσιο μίσθωμα λαμβάνεται αποκλειστικά από τα ποσά που καταγράφονται στη φορολογική δήλωση, ανεξάρτητα από το συμβατικό ύψος του ενοικίου.

Τα SOS για την επιστροφή ενοικίου, τι ισχύει για οικογένειες με 2 φοιτητές

Σύμφωνα με την απόφαση:

Η ενίσχυση ισούται με το 1/12 του ετήσιου μισθώματος που καταβλήθηκε για την κύρια κατοικία ή για κάθε φοιτητική κατοικία.

Σε περίπτωση διαδοχικών μισθώσεων μέσα στο ίδιο έτος, το ετήσιο μίσθωμα προκύπτει από το άθροισμα των καταβληθέντων ποσών.

Ο υπολογισμός γίνεται αυτόματα από την ΑΑΔΕ, χωρίς να απαιτείται αίτηση από τον μισθωτή, με βάση τα στοιχεία των δηλώσεων Ε1 και Ε2 καθώς και τις δηλώσεις μίσθωσης.

Το ποσό της επιστροφής δεν μπορεί να ξεπερνά το 1/12 του ετήσιου μισθώματος , όπως προκύπτει από τα μεγαλύτερα ποσά που δηλώθηκαν είτε στη μίσθωση είτε στη φορολογική δήλωση.

Η καταβολή θα γίνει εφάπαξ μέχρι το τέλος Νοεμβρίου, απευθείας στον τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου.

Η οικονομική ενίσχυση είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη, ενώ δεν συμψηφίζεται με οφειλές προς το Δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τρίτους.

