Επιστροφή ενοικίου: Πώς θα υπολογιστεί για όσους δηλώθηκαν ανείσπρακτα μισθώματα

Τι ισχύει για κύρια και φοιτητική κατοικία.

Επιστροφή ενοικίου: Πώς θα υπολογιστεί για όσους δηλώθηκαν ανείσπρακτα μισθώματα
25 Σεπ. 2025 7:41
Pelop News

Διευκρινίσεις για τον τρόπο με τον οποίο θα υπολογιστεί η επιστροφή ενοικίου σε περιπτώσεις ανείσπρακτων μισθωμάτων δίνει η σχετική υπουργική απόφαση. Η οικονομική ενίσχυση, που αντιστοιχεί σε ένα μηνιαίο ενοίκιο, θα καταβληθεί φέτος με βάση τα στοιχεία που έχουν δηλωθεί στη φορολογική δήλωση (έντυπο Ε2) από τους εκμισθωτές.

Συγκεκριμένα, όταν οι ιδιοκτήτες έχουν δηλώσει ανείσπρακτα ενοίκια, το ετήσιο μίσθωμα λαμβάνεται αποκλειστικά από τα ποσά που καταγράφονται στη φορολογική δήλωση, ανεξάρτητα από το συμβατικό ύψος του ενοικίου.

Τα SOS για την επιστροφή ενοικίου, τι ισχύει για οικογένειες με 2 φοιτητές

Σύμφωνα με την απόφαση:

  • Η ενίσχυση ισούται με το 1/12 του ετήσιου μισθώματος που καταβλήθηκε για την κύρια κατοικία ή για κάθε φοιτητική κατοικία.

  • Σε περίπτωση διαδοχικών μισθώσεων μέσα στο ίδιο έτος, το ετήσιο μίσθωμα προκύπτει από το άθροισμα των καταβληθέντων ποσών.

  • Ο υπολογισμός γίνεται αυτόματα από την ΑΑΔΕ, χωρίς να απαιτείται αίτηση από τον μισθωτή, με βάση τα στοιχεία των δηλώσεων Ε1 και Ε2 καθώς και τις δηλώσεις μίσθωσης.

  • Το ποσό της επιστροφής δεν μπορεί να ξεπερνά το 1/12 του ετήσιου μισθώματος, όπως προκύπτει από τα μεγαλύτερα ποσά που δηλώθηκαν είτε στη μίσθωση είτε στη φορολογική δήλωση.

  • Η καταβολή θα γίνει εφάπαξ μέχρι το τέλος Νοεμβρίου, απευθείας στον τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου.

Η οικονομική ενίσχυση είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη, ενώ δεν συμψηφίζεται με οφειλές προς το Δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τρίτους.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:15 «Βρέθηκαν 13 ιεραρχημένες προσφυγές. Μία εκ των οποίων ήταν της 73χρονης από την Κοζάνη με τα 900.000 ευρώ»
17:08 Πάτρα: Δεν ανάβουν τα φώτα στις ιστορικές σκάλες της Γεροκωστοπούλου και της Πατρέως
17:06 Σημαντική προσθήκη για την ΕΑΠ με τη Λυκούδη
17:00 Επιστρέφουν οι 120 δόσεις; – Νέο πλαίσιο ρυθμίσεων για χρέη στον ΕΦΚΑ – Ανάσα για μικρομεσαίους και επαγγελματίες
16:54 Επικίνδυνες απομιμήσεις Labubu πλημμυρίζουν το Ηνωμένο Βασίλειο
16:46 Ο απολογισμός του Επιστημονικού Πάρκου Πάτρας για τη συμμετοχή στη ΔΕΘ
16:38 Συνάντηση Μαστοράκου-Γεωργιάδη: Ποια θέματα έθεσε η Αντιπεριφερειάρχης στον Υπουργό Υγείας
16:30 Χρήστος Μπούρας στο «Εύρηκα»: Ανταγωνισμός μας είναι τα όνειρα των φοιτητών μας
16:22 Η Τουρκία άνοιξε μέτωπο με το Fox News – Η μετάφραση της συνέντευξης Ερντογάν και η συνάντηση με τον Τραμπ
16:14 Τέμπη: Κατατέθηκε συμπληρωματικό υπόμνημα και για την εκταφή της σορού του Ντένις Ρούτσι
16:06 Ηγουμενίτσα: «Ο 11χρονος ήταν κάτω από τις ρόδες του αυτοκινήτου και οι γονείς του ούρλιαζαν» – Νεκρός 11χρονος μαθητής σε τροχαίο στο Λαδοχώρι
16:04 Ρούλα Πισπιρίγκου: Το διαφημιστικό τρικ του Κοκκινόπουλου για τη σειρά και ο Αλέξης Κούγιας
15:56 Οι Ρώσοι αρνούνται εμπλοκή στα περιστατικά με drones στη Δανία
15:48 Μαρινάκης: Η Δικαιοσύνη θα εξετάσει το αίτημα του Πάνου Ρούτσι, δεν μπορούμε να παρέμβουμε
15:46 Πάτρα: 28χρονος πιάστηκε στο λιμάνι με MDMA, κάνναβη, κεταμίνη, LSD, ecstasy και παραισθησιογόνα μανιτάρια
15:46 Πίτσα, σάτιρα και social media: Ποιος βάζει τα όρια στο χιούμορ;
15:40 Πανεπιστήμιο Πατρών, Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου και ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ ενώνουν δυνάμεις για τον Άνθρωπο και το Περιβάλλον
15:32 Σκηνικό «Φαρ Ουέστ» στον Αλισσό: «Πυροβόλησα για εκφοβισμό» – Ελεύθερος με όρους ο 43χρονος
15:24 Ουκρανία: Ποια εδάφη κατέχει η Ρωσία – Μπορεί να τα ανακτήσει το Κίεβο; ΧΑΡΤΕΣ
15:16 Γρεβενά: 52χρονος τραυμάτισε 20χρονο με ξύστρα κεραμικών εστιών!
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 25/09/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ