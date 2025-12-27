Επιστροφή στα μπλόκα: Αγρότες κλείνουν δρόμους και τελωνεία – Κλιμάκωση κινητοποιήσεων μετά την Πρωτοχρονιά

Με αποκλεισμούς βασικών οδικών αξόνων, τελωνείων και κόμβων επιστρέφουν οι αγρότες στα μπλόκα, σηματοδοτώντας την επανεκκίνηση των κινητοποιήσεών τους και προετοιμάζοντας το έδαφος για κλιμάκωση μετά την Πρωτοχρονιά.

Σήμερα το μεσημέρι κλείνει το ρεύμα προς Αθήνα στο μπλόκο των Μαλγάρων, ενώ ανοιχτό θα παραμείνει το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη. Παράλληλα, στις 15:00 θα κλείσει εκ νέου για τρεις ώρες ο δρόμος στον κόμβο της Χαλκηδόνας, ενώ αποκλεισμοί θα σημειωθούν και στα τελωνεία Ευζώνων και Προμαχώνα.

Κλειστή θα είναι επίσης η αερογέφυρα στη Νίκαια, ενώ στο ύψος του Πλατύκαμπου θα εφαρμοστούν εκτροπές κυκλοφορίας. Εκτός κυκλοφορίας τίθεται και η αερογέφυρα που είχε δοθεί σε χρήση μόλις την Τετάρτη.

Προσωρινές διευκολύνσεις – Αλλαγές από τη Δευτέρα

Για τη Δευτέρα, οι αγρότες έχουν ανακοινώσει κλείσιμο των παρακαμπτήριων οδών, ωστόσο –όπως και την περίοδο των Χριστουγέννων– προβλέπεται να ανοίγουν ξανά για τη διευκόλυνση των εκδρομέων. Η αερογέφυρα θα παραμείνει ανοιχτή, με τα οχήματα που κινούνται από Θεσσαλονίκη προς Αθήνα να εκτρέπονται από τον κόμβο Πλατυκάμπου μέσω της παλιάς Εθνικής Οδού και να εισέρχονται εκ νέου στον αυτοκινητόδρομο από τον κόμβο Κιλελέρ.

Από την Τρίτη, οι αγρότες της Νίκαιας αναμένεται να επιστρέψουν στο «μοντέλο Χριστουγέννων», με ελεγχόμενους αποκλεισμούς και άνοιγμα των δρόμων σε περιπτώσεις αυξημένης κίνησης.

Μερικός αποκλεισμός στον Ορχομενό

Παράλληλα, κινητοποιήσεις βρίσκονται σε εξέλιξη και στον Ορχομενό, στο ύψος του Κάστρου. Το ρεύμα προς Λαμία έχει κλείσει, ενώ το ρεύμα προς Αθήνα παραμένει ανοιχτό έως τις 16:00, ώστε να διευκολυνθεί η επιστροφή των εκδρομέων των Χριστουγέννων.

Ανοιχτές μπάρες στα διόδια Μακρυχωρίου

Στο πλαίσιο των κινήσεών τους, οι αγρότες ανακοίνωσαν ότι αύριο θα σηκώσουν τις μπάρες στα διόδια Μακρυχωρίου, επιτρέποντας τη δωρεάν διέλευση των οχημάτων, προκειμένου να αποφευχθούν κυκλοφοριακά προβλήματα.

Μετά την Πρωτοχρονιά οι αποφάσεις για κλιμάκωση

Η Πανελλαδική Σύσκεψη των μπλόκων μετατίθεται για μετά την Πρωτοχρονιά, καθώς –όπως επισημαίνουν οι αγρότες– στόχος είναι να δοθεί χρόνος στους πολίτες να επιστρέψουν από τις γιορτές. Εκεί αναμένεται να καθοριστεί η επόμενη φάση των κινητοποιήσεων και η κοινή γραμμή δράσης.

Οι αγρότες διαμηνύουν ότι οι κινητοποιήσεις θα συνεχιστούν έως ότου υπάρξουν απαντήσεις στα αιτήματά τους, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο επ’ αόριστον αποκλεισμών σε κεντρικούς οδικούς άξονες.

