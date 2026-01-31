Επιστροφή στα τρίποντα για τον ΑΟ Αιγιαλέων

Με καλή εμφάνιση κα με «όπλο» την έδρα η ομάδα βόλεϊ του ΑΟ Αιγιαλέων νίκησε εντός έδρας με 3-1 (25-19, 25-19, 21-25, 25-17) τον Εσπερο, για την 15η αγωνιστική της Α2 Εθνικής και πήρε τρεις βαθμούς που τον κρατούν στην 3η θέση της βαθμολογίας.

Η ομάδα του Λιβαθηνού ήταν καλύτερη σε όλους τους τομείς, προηγήθηκε με 2-0 σετ, όμως στο τρίτο σετ χαλάρωσε και έτσι ο Έσπερος πήρε το σετ και μείωσε σε 2-1.

Στο τέταρτο σετ, όμως οι γηπεδούχοι ήταν ξανά ανώτεροι και πήραν το σετ και μαζί τη νίκη και τους τρεις βαθμούς.

ΑΟ ΑΙΓΙΑΛΕΩΝ (Λιβαθηνός): Πατρινός, Πομώνης, Σαλαβασίδης, Φ. Δασκαλόπουλος, Μούρτζης, Μαρουλάς, λίμπερο ο Χ. Δασκαλόπουλος (Λαμπρόπουλος, Λουτσόπουλος, Κοντοεγρωργόπουλος, Κουτρουπάνος ως λίμπερο).

