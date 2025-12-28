Επιστροφή στις προπονήσεις για τους παίκτες του Απόλλωνα

Τέλος η ξεκούραση για τους παίκτες του Απόλλωνα οι οποίοι πήραν τις ανάσες τους, καθώς έρχεται «βαρύ» πρόγραμμα μέσα στον Ιανουάριο με σημαντικές αναμετρήσεις.

Η πατρινή ομάδα παίζει το Σάββατο 3 Ιανουαρίου εντός έδρας, με τον Έσπερο Λαμίας και φυσικά δεν υπάρχει άλλο αποτέλεσμα εκτός από τη νίκη που θα κρατήσει τον σύλλογο στην 2η θέση της βαθμολογίας.

Επίσης, το σύνολο του Τζαμάκου θα δώσει την επομένη εβδομάδα το ντέρμπι κορυφής με τον πρωτοπόρο Κρόνο Αγίου Δημητρίου και είναι ένα σημαντικό διάστημα για την θέση που θα τερματίσει στην κανονική περίοδο.

Στο αγωνιστικό μέρος, οι μελάνολευκοι την Κυριακή έκαναν επέστρεψαν στις προπονήσεις με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει και προπόνηση ανήμερα την εορτή της πρωτοχρονιάς.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



