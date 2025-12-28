Επιστροφή στις προπονήσεις για τους παίκτες του Απόλλωνα

Επιστροφή στις προπονήσεις για τους παίκτες του Απόλλωνα
28 Δεκ. 2025 21:32
Pelop News

Τέλος η  ξεκούραση για τους παίκτες του Απόλλωνα οι οποίοι πήραν τις ανάσες τους, καθώς έρχεται «βαρύ» πρόγραμμα μέσα στον Ιανουάριο με σημαντικές αναμετρήσεις.

Η πατρινή ομάδα παίζει το Σάββατο 3 Ιανουαρίου  εντός έδρας, με τον Έσπερο Λαμίας και φυσικά δεν υπάρχει άλλο αποτέλεσμα εκτός από τη νίκη που θα κρατήσει τον σύλλογο στην 2η θέση της βαθμολογίας.

Επίσης, το σύνολο του Τζαμάκου θα δώσει την επομένη εβδομάδα το ντέρμπι κορυφής με τον πρωτοπόρο Κρόνο Αγίου Δημητρίου και είναι ένα  σημαντικό διάστημα για την θέση που θα τερματίσει στην κανονική περίοδο.

Στο αγωνιστικό μέρος, οι μελάνολευκοι την Κυριακή έκαναν επέστρεψαν στις προπονήσεις με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει και προπόνηση ανήμερα την εορτή της πρωτοχρονιάς.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21:40 Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε διαμέρισμα στην Κάτω Τούμπα
21:32 Επιστροφή στις προπονήσεις για τους παίκτες του Απόλλωνα
21:22 ΗΠΑ: Συγκρούστηκαν δυο ελικόπτερα στο Νιου Τζέρσεϊ-Ενας νεκρός
21:11 Κορυφαία αθλήτρια του κόσμου για το 2025 η Φωτεινή Τρίχα!
21:02 Ουρές για τον «Καποδίστρια» και στην Πάτρα
20:52 Γκύζη: Κατάκοιτη και με άνοια η σύζυγος του 74χρονου
20:42 Τραμπ: «Είμαι αισιόδοξος για συμφωνία»-Ζελένσκι: «Παραμένουν δυο αγκάθια»
20:36 Χριστουγεννιάτικη δράση από τον Εμπορικό Σύλλογο Πατρών
20:24 Πιο ψυχρός ο καιρός από την Δεύτερα-Αναλυτικά η πρόγνωση
20:12 Μπάνσκο: Η «Αράχοβα» της Βουλγαρίας
20:00 Συνάντηση Τραμπ-Ζελένσκι για το Ουκρανικό-Live οι εξελίξεις
19:50 Οι χωρισμοί “βόμβα” της showbiz για το 2025
19:39 Χειροτονία Διακόνου στον Ελαιώνα Αιγίου
19:27 Επικοινωνία Πούτιν-Τραμπ: «Ηταν καλή και παραγωγική»
19:24 Πάτρα: «Αρπαξε» καμινάδα σπιτιού
19:18 Πιερρακάκης: Τριπλάσια αύξηση στο κατά κεφαλήν ΑΕΠ της Ελλάδας
19:09 Η Ενωση νίκη στον μικρό τελικό του 5ου τουρνουά Εφήβων «Νίκος Μοίραλης»
18:59 Σοκ στο παιχνίδι Γουινέα-Σουδάν, κατέρρευσε τερματοφύλακας
18:50 Αθήνα: Ένοπλη ληστεία σε κατάστημα τυχερών παιχνιδιών
18:41 Πάτρα: Στήθηκαν οι «Μποναμάδες» στην Τριών Ναυάρχων  
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 27-28/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ