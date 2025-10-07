Επιστροφή του Γιάννη Αναστασίου στον Παναιτωλικό!

Η επίσημη ανακοίνωση

Επιστροφή του Γιάννη Αναστασίου στον Παναιτωλικό!
07 Οκτ. 2025 17:30


Μόλις μία ημέρα μετά το διαζύγιο με τον Γιάννη Πετράκη, ο Παναιτωλικός ανακοίνωσε τον αντικαταστάτη του. Πρόκειται για τον Γιάννη Αναστασίου, ο οποίος επιστρέφει στο Αγρίνιο για τα «Καναρίνια» μετά τη θητεία του στο διάστημα 2021-2023.

 

Η ανακοίνωση του Παναιτωλικού:

«Ο Γιάννης Αναστασίου αναλαμβάνει από σήμερα την τεχνική ηγεσία του Παναιτωλικού. Επανέρχεται στη θέση που κατείχε τη διετία 2021 – 2023 και εργάστηκε με επιτυχία, ξεπερνώντας τις 70 παρουσίες σε επίσημους αγώνες στον πάγκο της ομάδας μας.

Γεννήθηκε στην Πρέβεζα το 1973 και ως ποδοσφαιριστής αγωνίστηκε σε: ΠΑΣ Πρέβεζα (1990-1991), Εθνικό (1991-1996), ΟΦΗ (1996-1999), Άντερλεχτ (1999-2001), Ρόντα (2001-2004), Άγιαξ (2004-2006), Σπάρτα Ρότερνταμ (2006-2007), Όμνιγουορλντ Άλμερε (2007-2008).

Ακολούθησε η καριέρα του ως προπονητής: Νέοι Άγιαξ (2011-2012), Παναθηναϊκό (2013-Νοε. 2015), Ρόντα (2016-2017), Κορτράικ (2017), Ομόνοια Λευκωσίας (2018-2019), Ατρόμητο (2019-Νοε. 2019), Παναιτωλικό (2021-2023), Κηφισιά (2023-Δεκ. 2023), Ομόνοια Λευκωσίας (Στρατηγικός Σύμβουλος/Προπονητής Φεβ. 2024-Ιουν. 2025).

Ως ποδοσφαιριστής κατέκτησε τρεις τίτλους: Πρωτάθλημα Βελγίου με την Άντερλεχτ (2000), πρωτάθλημα Ολλανδίας με τον Άγιαξ (2004) και κύπελλο Ολλανδίας με τον Άγιαξ (2006). Ως προπονητής κατέκτησε το κύπελλο Ελλάδας με τον Παναθηναϊκό (2014). Τον καλωσορίζουμε ξανά στην ομάδα μας!».
