Επιτάφιος «κόσμημα» στον Άγιο Γεράσιμο Πατρών

Μέσα σε κλίμα κατάνυξης στολίστηκε και φέτος ο Επιτάφιος του Αγίου Γερασίμου Πατρών.

Την επιμέλεια του στολισμού είχε η Φωτεινή Φλωράτου με βοηθούς την Δήμητρα Παχιδη και την Νικολιτσα Λάζαρη.

Ο στολισμός έγινε από δωρεές ενοριτών και όχι μόνο με όλους τους πιστούς να ετοιμάζονται να συνοδεύουν τον Χριστό στον σημερινό επιτάφιο.

