Επιτέθηκε σε ζευγάρι σε ΑΤΜ στο κέντρο της Αθήνας και συνελήφθη

Στη σύλληψη ενός 28χρονου άνδρα προχώρησαν το βράδυ της Τετάρτης αστυνομικοί στο κέντρο της Αθήνας, μετά από επίθεση σε βάρος ζευγαριού την ώρα που πραγματοποιούσε ανάληψη χρημάτων από ΑΤΜ.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΛ.ΑΣ., το περιστατικό εκτυλίχθηκε σε μηχάνημα αυτόματης ανάληψης τραπεζικού καταστήματος στην οδό Σταδίου. Ο δράστης, αλλοδαπός παλαιστινιακής καταγωγής, φέρεται να προσέγγισε αιφνιδιαστικά το ζευγάρι και να επιτέθηκε στον άνδρα, ηλικίας 42 ετών, προκαλώντας του τραυματισμό.

Κατά την επίθεση, ο 28χρονος χρησιμοποίησε σχοινί στο οποίο είχαν προσαρμοστεί μεταλλικοί γάντζοι. Ακολούθως προκάλεσε φθορές στο ΑΤΜ, σπάζοντας την οθόνη του μηχανήματος, ενώ καταδίωξε το ζευγάρι, το οποίο κατέφυγε σε ξενοδοχείο της περιοχής για να προστατευθεί.

Λίγη ώρα αργότερα, ο δράστης εντοπίστηκε από αστυνομικούς στη συμβολή των οδών Αθηνάς και Ερμού και συνελήφθη, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απλή σωματική βλάβη και φθορά ξένης ιδιοκτησίας. Ο 42χρονος μετέβη με ίδια μέσα σε νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών.

