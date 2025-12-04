Επίθεση γραφείο Βαρτζόπουλου: Ταυτοποιήθηκαν 3 δράστες

Τρεις άνδρες, ηλικίας 20 έως 31 ετών ταυτοποιήθηκαν ως δράστες της επίθεσης στο γραφείο του Δημήτρη Βαρτζόπουλου.

 

Επίθεση γραφείο Βαρτζόπουλου: Ταυτοποιήθηκαν 3 δράστες
04 Δεκ. 2025 16:16
Pelop News

Τρεις άνδρες ταυτοποιήθηκαν από την αστυνομία για την αναγραφή συνθημάτων με μπογιές στο πολιτικό γραφείο του υφυπουργού Υγείας και βουλευτή της ΝΔ Δημήτρη Βαρτζόπουλου, τον περασμένο Ιούλιο, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., πρόκειται για τρεις άνδρες, ηλικίας 31, 30 και 20 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για απρόκλητη φθορά ξένης ιδιοκτησίας, από κοινού.

Την ευθύνη για την ενέργεια είχε αναλάβει ο «Ρουβίκωνας», με ανάρτησή του στον λογαριασμό που διατηρεί σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης.

 

