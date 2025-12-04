Επίθεση γραφείο Βαρτζόπουλου: Ταυτοποιήθηκαν 3 δράστες

Τρεις άνδρες ταυτοποιήθηκαν από την αστυνομία για την αναγραφή συνθημάτων με μπογιές στο πολιτικό γραφείο του υφυπουργού Υγείας και βουλευτή της ΝΔ Δημήτρη Βαρτζόπουλου, τον περασμένο Ιούλιο, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., πρόκειται για τρεις άνδρες, ηλικίας 31, 30 και 20 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για απρόκλητη φθορά ξένης ιδιοκτησίας, από κοινού.

Την ευθύνη για την ενέργεια είχε αναλάβει ο «Ρουβίκωνας», με ανάρτησή του στον λογαριασμό που διατηρεί σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης.

