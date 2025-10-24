Επίθεση Μαρινάκη σε Τσίπρα και Κωνσταντοπούλου: «Δεν μπορεί να ξαναγράψει την ιστορία – Κανείς δεν είναι υπεράνω του νόμου»

Στο στόχαστρο του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη βρέθηκαν ο Αλέξης Τσίπρας, η Ζωή Κωνσταντοπούλου και ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, σε συνέντευξή του το πρωί της Παρασκευής στο Action24. Ο κ. Μαρινάκης τόνισε ότι η επιτυχία ή αποτυχία της κυβέρνησης δεν εξαρτάται από τον ΣΥΡΙΖΑ ή τον πρώην πρωθυπουργό, ενώ ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει κανένα ζήτημα με τον υπουργό Εθνικής Άμυνας, Νίκο Δένδια.

Αναφερόμενος ειδικά στον κ. Τσίπρα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σχολίασε ότι «δεν αποχώρησε μόνο από τον ΣΥΡΙΖΑ, αποχώρησε από τη Βουλή – τον ναό της Δημοκρατίας», επισημαίνοντας πως πλέον δεν είναι δυνατή καμία πολιτική αντιπαράθεση «ούτε από εμάς ούτε από τους πρώην συντρόφους του».

Ο κ. Μαρινάκης χαρακτήρισε τον πρώην πρωθυπουργό υπεύθυνο για «την αποδόμηση όλων των συνιστωσών του ακραίου λαϊκισμού», προσθέτοντας ότι «αφού τις έκανε χίλια κομμάτια, τελικά κατάφερε να γίνει ο ίδιος συνιστώσα του κόμματος που έφερε στην εξουσία». Όπως είπε χαρακτηριστικά, «όλα αυτά καθιστούν μια εικόνα που κανείς δεν μπορεί να πάρει στα σοβαρά».

Σχετικά με τα αποτελέσματα των εκλογών του 2019 και του 2023, υπενθύμισε πως «ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία κέρδισαν την εμπιστοσύνη των πολιτών – όχι τον κ. Τσίπρα», σημειώνοντας την καθοδική πορεία του ΣΥΡΙΖΑ από το 31% στο 17%.

«Κανένας δεν είναι υπεράνω του νόμου»

Απαντώντας σε ερώτηση για την τροπολογία σχετικά με τον Άγνωστο Στρατιώτη, ο κ. Μαρινάκης διαμήνυσε ότι «όποιος προσπαθεί να προβοκάρει, να καταλάβει δημόσιο χώρο ή να στραφεί κατά των πολιτών είναι εκτός νόμου».

«Η κυβέρνηση έχει λάβει ξεκάθαρη εντολή να σπάσει όλα τα δεσμά που κρατούσαν τη χώρα όμηρο ιδεοληψιών», πρόσθεσε, υπογραμμίζοντας πως «η Ελληνική Αστυνομία θα δώσει την πιο ηχηρή απάντηση σε όσους επιχειρήσουν να διαταράξουν τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου».

«Η Κωνσταντοπούλου επενδύει στον ανθρώπινο πόνο»

Αναφερόμενος στη Ζωή Κωνσταντοπούλου, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σχολίασε με αιχμηρό τόνο:

«Όταν εργαλειοποιείς τον πόνο θυμάτων και συγγενών μιας τραγωδίας για να σώσεις την πολιτική σου καριέρα, δεν σέβεσαι ούτε τη μνήμη των ανθρώπων ούτε τις εθνικές επετείους».

Πρόσθεσε ότι «οι ημέρες αυτές είναι ιερές και ανήκουν στους Έλληνες που θυσιάστηκαν για την πατρίδα – δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να τις διακινδυνεύσει».





«Ο Χάρης Δούκας να ευχηθεί καλή τύχη στους δημότες της Αθήνας»

Σχολιάζοντας, τέλος, τη δήλωση του δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα, ο οποίος ευχήθηκε «καλή τύχη» στον υπουργό Άμυνας Νίκο Δένδια, ο κ. Μαρινάκης απάντησε: «Το “καλή τύχη” ο κ. Δούκας καλό θα ήταν να το απευθύνει στους δημότες της Αθήνας. Από την ημέρα εκλογής του μέχρι σήμερα, έχει πολλή δουλειά να κάνει για την καθαριότητα και την εικόνα της πόλης».

Τόνισε ακόμη ότι το υπουργείο Άμυνας θα φροντίσει «με επαγγελματισμό» για την ανάδειξη και περιφρούρηση του Μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη, ενώ η Αστυνομία θα διασφαλίσει την εφαρμογή της νέας διάταξης «χωρίς καμία ανοχή σε προκλήσεις».

