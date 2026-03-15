Επίθεση με drone στην αμερικανική στρατιωτική βάση στη Βαγδάτη ΒΙΝΤΕΟ

Η οργάνωση Κατάιμπ Χεζμπολάχ, υποστηριζόμενη από το Ιράν, έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο από την επίθεση στην αμερικανική στρατιωτική βάση στη Βαγδάτη, που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 14 Μαρτίου 2026.

Στο υλικό φαίνεται το drone να εισβάλει στις εγκαταστάσεις της βάσης, να καταγράφει πλάνα από τα κτίρια και τελικά να πέφτει πάνω σε ένα κτίριο και να ανατιναχθεί. Η επίθεση προκάλεσε συναγερμό στην περιοχή, λίγες ώρες μετά τον βομβαρδισμό και της αμερικανικής πρεσβείας στη Βαγδάτη.

Iraq’s Iranian-backed Kataib Hezbollah has released drone video from an attack on the US’s Victory Base near Baghdad International Airport. It’s believed to be the first time the group has successfully used the FPV attack drone to skirt US defences. pic.twitter.com/m9BCFcDhoL — Al Jazeera Breaking News (@AJENews) March 15, 2026

Σημειώνεται ότι αυτή είναι η πρώτη φορά που η Κατάιμπ Χεζμπολάχ χρησιμοποιεί επιτυχώς drone, παρακάμπτοντας τα αμερικανικά συστήματα άμυνας. Η επίθεση αναδεικνύει την αυξανόμενη απειλή των drones-καμικάζι στη Μέση Ανατολή και την ανάγκη ενίσχυσης των αντιμέτρων από τις στρατιωτικές δυνάμεις.

