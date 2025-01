Επίθεση με μαχαίρι σε εμπορικό κέντρο του Τελ Αβίβ: Ισραηλινός πολίτης σκότωσε τον 19χρονο δράστη ΒΙΝΤΕΟ 

Σκηνές τρόμου εκτυλίχθηκαν σε εμπορικό κέντρο στο Τελ Αβίβ, όταν ένας 19χρονος Παλαιστίνιος επιτέθηκε και τραυμάτισε σοβαρά έναν Ισραηλινό.

Σύμφωνα με την τοπική αστυνομία ο δράστης είναι νεκρός, αφού τον πυροβόλησε ένοπλος πολίτης που ήταν περαστικός στο σημείο.

Τελ Αβίβ: Πυροβολισμοί σε εμπορικό κέντρο – Ένας σοβαρά τραυματίας, νεκρός ο δράστης ΦΩΤΟ ΒΙΝΤΕΟ

Η υπηρεσία ασθενοφόρων τόνισε πως ο άνδρας που τραυματίστηκε κατά την ύποπτη επίθεση, μαχαιρώθηκε και δεν πυροβολήθηκε, παρότι αυτή είχε αρχικά περιγραφεί ως «περιστατικό με πυροβολισμούς».

Το περιστατικό σημειώθηκε μία ημέρα πριν τεθεί σε ισχύ η εκεχειρία στη Γάζα, ενώ όπως μεταδίδουν τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο δράστης καταγόταν από την Τουλκαρέμ της Δυτικής Όχθης.

Η υπηρεσία ασθενοφόρων Magen David Adom έκανε γνωστό πως ένας άνδρας περίπου στα 40 διακομίστηκε στο νοσοκομείο Ichilov, φέροντας σοβαρό τραύμα από μαχαίρι στο άνω μέρος του σώματός του.

State of Israel 🇮🇱.

The Israeli police announced that a shooting had occurred in Tel Aviv, central Israel, leaving a number of people injured at the scene.

The police spokeswoman said: “In a preliminary report, there were reports of a drive-by shooting incident in Tel Aviv .😢💔 pic.twitter.com/4XiwwX99j2

