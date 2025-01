Τελ Αβίβ: Πυροβολισμοί σε εμπορικό κέντρο – Ένας σοβαρά τραυματίας, νεκρός ο δράστης ΦΩΤΟ ΒΙΝΤΕΟ

Η ισραηλινή αστυνομία ανακοίνωσε ότι αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς σε εμπορικό κέντρο του Τελ Αβίβ το Σάββατο, χωρίς να διευκρινίσει λεπτομέρειες της επίθεσης.

Αρκετοί είναι οι τραυματίες έπειτα από επίθεση αγνώστου με μαχαίρι, με την κατάσταση του ενός να κρίνεται ως σοβαρή, ενώ, ο ένοπλος δράστης «εξουδετερώθηκε από την αστυνομία», σύμφωνα με τις αρχές.

Ο σοβαρά τραυματισμένος άνθρωπος μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο Ichilov του Τελ Αβίβ.

Σύμφωνα με το Times of Israel, ο δράστης αναγνωρίστηκε ως ο 19χρονος, Salah Yahye, ο οποίος είναι Παλαιστίνιος από την πόλη Τούλκαρμ της Δυτικής Όχθης.

Οι πρώτες πληροφορίες από τα ισραηλινά Μέσα ενημέρωσης έκαναν λόγο για πυροβολισμούς.

Σε ανακοίνωση, υπογραμμίζεται ότι η αστυνομία εξετάζει «τις συνθήκες του περιστατικού» και πως μεγάλος αριθμός αστυνομικών βρίσκεται στο σημείο.

Η αστυνομία εξετάζει το ενδεχόμενο να πρόκειται για «τρομοκρατική ενέργεια».

«Υπάρχουν τραυματίες στον τόπο του εγκλήματος και σε αυτό το στάδιο, μεγάλες αστυνομικές δυνάμεις κατευθύνονται προς το σημείο. Οι συνθήκες είναι προς το παρόν ασαφείς», ανέφερε η αστυνομία σε ανακοίνωσή της, προσθέτοντας ότι οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν στην οδό Λεβόντιν στο Τελ Αβίβ.

Συγκεκριμένα, ο άνδρας που πραγματοποίησε την επίθεση με μαχαίρι στο κέντρο της ισραηλινής πόλης ήταν ο Σαλάχ Γιαχίε, ηλικίας 19 ετών και με καταγωγή από την πόλη Tulkarem της Δυτικής Όχθης.

Ο νεαρός εισήλθε παράνομα στο Ισραήλ, σύμφωνα με πηγές της ισραηλινής άμυνας, όπως μεταδίδουν οι Times of Israel.

Ο άνδρας που τραυματίσθηκε από την επίθεση με μαχαίρι, ηλικίας περίπου 30 ετών, μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο Ichilov και νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.

