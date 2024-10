Επίθεση με μαχαίρι στην Χαντέρα του Ισραήλ: Τουλάχιστον 6 τραυματίες – εξουδετερώθηκε ο δράστης ΒΙΝΤΕΟ

Περιστατικό με πέντε τραυματίες σημειώθηκε στην πόλη Χαντέρα του κεντρικού Ισραήλ.

Ειδικότερα, ενώ η χώρα δεν έχει συνέλθει ακόμα από την τρομοκρατική επίθεση σε σταθμό τραμ την προηγούμενη εβδομάδα, που είχε σαν συνέπεια να χάσουν τη ζωή τους επτά άνθρωποι.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει συγκεντρώσει η αστυνομία, το περιστατικό δεν δείχνει να παραπέμπει σε τρομοκρατία, ενώ όλα δείχνουν πως ήταν το αποτέλεσμα ενός έντονου καυγά, στη διάρκεια του οποίου ένας εκ των συμμετεχόντων, τράβηξε μαχαίρι, τραυματίζοντας τους υπόλοιπους.

Reports Footage shared by local media shows armed guards firing warning shots in the air before the suspect is wounded pic.twitter.com/iQ71enG2Gh

#Update : More than 18 Israeli occupation security forces apprehend a suspect in the #Hadera stabbing incident.

🚨Breaking! Stabbing attack in Hadera. 5 people were critically injured by the terrorist before being arrested.

