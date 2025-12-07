Επίθεση με μολότοφ στο ΑΤ Κυψέλης

Επίθεση με μολότοφ εξαπέλυσαν άγνωστοι το βράδυ της Κυριακής (7/12) στο Αστυνομικό Τμήμα της Κυψέλης επί της οδού Θήρας.

Σύμφωνα με πληροφορίες ομάδα ατόμων πέταξε 5-6 μολότοφ και στη συνέχεια έφυγε προς άγνωστη κατεύθυνση.

Από το περιστατικό δεν υπήρξαν τραυματισμοί.

