Επίθεση με μολότοφ στο ΑΤ Κυψέλης
Από το περιστατικό δεν υπήρξαν τραυματισμοί.
Επίθεση με μολότοφ εξαπέλυσαν άγνωστοι το βράδυ της Κυριακής (7/12) στο Αστυνομικό Τμήμα της Κυψέλης επί της οδού Θήρας.
Σύμφωνα με πληροφορίες ομάδα ατόμων πέταξε 5-6 μολότοφ και στη συνέχεια έφυγε προς άγνωστη κατεύθυνση.
Από το περιστατικό δεν υπήρξαν τραυματισμοί.
Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη
Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News