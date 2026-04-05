Επίθεση του ΠΑΣΟΚ στον Αδωνι για το Νοσοκομείο Καλαμάτας

Την αναστολή εφημέρευσης και εισαγωγών στις δύο Παθολογικές Κλινικές του Νοσοκομείου Καλαμάτας, σχολιάζει με ανακοίνωσή του του ΠΑΣΟΚ γεγονός το οποίο όπως λέει «επιβεβαιώνει πως το ΕΣΥ τελεί υπό κατάρρευση».

Στη συνέχεια το ΠΑΣΟΚ, αναφέρει τον Άδωνι Γεωργιάδη, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι ο «λαλίστατος Υπουργός Υγείας παραμένει άφωνος τρεις μέρες».

«Η πολιτική που έχει επιλέξει, δεν μπορεί να εγγυηθεί τη διασφάλιση της λειτουργίας κρίσιμων δομών υγείας. Πρώτη φορά οι ελλείψεις μεταφράζονται σε αναστολή λειτουργίας ολόκληρων δομών» συμπληρώνει το ΠΑΣΟΚ.

«Απέτυχαν παταγωδώς και στην υγεία. Οι Έλληνες και οι Ελληνίδες μπορούν και αξίζουν καλύτερα. Είναι ώρα για πολιτική αλλαγή» καταλήγει στην ανακοίνωσή της η Χαριλάου Τρικούπη.

Υπενθυμίζεται ότι ένα πριν λίγες ημέρες, με έντονες αποδοκιμασίες υποδέχτηκαν τον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, οι εργαζόμενοι του νοσοκομείου Καλαμάτας κατά την επίσκεψη του στο νοσηλευτικό ίδρυμα.

Εργαζόμενοι του νοσοκομείου Καλαμάτας αποδοκίμασαν έντονα τον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη μόλις έφθασε στο νοσηλευτικό ίδρυμα της πόλης.

Οι αποδοκιμασίες στο πρόσωπο του υπουργού κορυφώθηκαν όταν ο Άδωνις Γεωργιάδης βρέθηκε εκεί για τα εγκαίνια μιας νέας πτέρυγας στο νοσοκομείο.

Τότε συνάντησε την αντίδραση των εργαζομένων, οι οποίοι τον κατηγόρησαν ότι κάνει φιέστα, την ώρα που το νοσοκομείο της μεσσηνιακής πρωτεύουσας είναι υποστελεχωμένο.

«Στήνετε φιέστες κ. υπουργέ στις πλάτες του νοσηλευτικού προσωπικού που αντέξαμε covid. Η αναβάθμιση και η θωράκιση πού είναι που μιλάτε στα κανάλια;».

«Έχουμε παραπάνω γιατρούς, παραπάνω προσωπικό και παραπάνω νοσηλευτές», απάντησε ο υπουργός Υγείας.

