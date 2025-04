Επίθεση του Ζελένσκι στον Πούτιν

Ο Βολομοντίρ Ζελένσκι εξαπέλυσε σήμερα (19/4) επίθεση στον πρόεδρο της Ρωσίας, Βλαντιμίρ Πούτιν, στον απόηχο της ανακοίνωσης μονομερούς πασχαλινής εκεχειρίας από τη Μόσχα.

Περιγράφοντας την κατάσταση ως «άλλη μία προσπάθεια του Βλαντιμίρ Πούτιν να παίξει με τις ανθρώπινες ζωές», ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έγραψε στο Χ πως «τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη Shahed στον ουρανό μας αποκαλύπτουν την πραγματική στάση του Πούτιν απέναντι στο Πάσχα και στην ανθρώπινη ζωή».

Ο Ζελένσκι πρόσθεσε ότι οι ουκρανικές δυνάμεις «κρατούν θέσεις» στη ρωσική περιοχή Κουρσκ και ότι η «ζώνη ελέγχου» της Ουκρανίας έχει επεκταθεί στη ρωσική περιοχή Μπέλγκοροντ.

Ειδικότερα, ο Ζελένσκι αναφέρει:

«Μόλις έλαβα μία αναφορά από τον Ανώτατο διοικητή των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας Ολεξάντρ Σίρσκι.

I have just received a report from Commander-in-Chief Oleksandr Syrskyi.

Today, our forces continued their activity on the territory of the Kursk region and are holding their positions. In the Belgorod region, our warriors have advanced and expanded our zone of control.

As for…

