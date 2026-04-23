«Επιθετική Γωνία»: Σάτιρα, σκηνική ένταση και πατρινός παλμός – Ο Κ. Μάγνης και η Μαριμίλλη Ασημακοπούλου μιλούν στο pelop

Με τίτλο που από μόνος του κουβαλά νεύρο, πρόθεση και μια σχεδόν προγραμματική διάθεση, η «Επιθετική Γωνία» ανεβαίνει την Κυριακή 26 Απριλίου, στις 19.00, στα Asteria Live, στην καρδιά της Πάτρας.

Πρόκειται για μια σκηνική πρόταση που επιχειρεί να ενώσει σατιρικά σκετς, ομαδική ενέργεια, θεατρικό ρυθμό και μουσική εκτόνωση, σε μια βραδιά που δεν θέλει απλώς να διασκεδάσει το κοινό, αλλά να το παρασύρει. Τη σκηνοθεσία υπογράφει η Μαριμίλλη Ασημακοπούλου, τα κείμενα ο Κωνσταντίνος Μάγνης, ενώ μετά το θεατρικό μέρος ο Γιώργος Γκανασούλης και ο Γιάννης Τζόβολος αναλαμβάνουν να μεταφέρουν τη σκηνική ένταση στην πίστα.

Λίγες ημέρες πριν από την παράσταση, η Μαριμίλλη Ασημακοπούλου και ο Κωνσταντίνος Μάγνης μιλούν στο pelop.gr για την ιδέα, τη σάτιρα, τα όρια του χιούμορ και το πώς μια πατρινή παράσταση μπορεί να κρατήσει μαζί και το κέφι και την πειθαρχία.

Πριν η κουβέντα περάσει στα ξεχωριστά πεδία του καθενός, σκηνοθεσία και γραφή συναντιούνται στο ίδιο σημείο: στην ανάγκη να βρεθεί η σωστή ισορροπία ανάμεσα στην ορμή, τη σάτιρα και τη χαρά. Από εκεί ξεκινήσαμε.

Το «Επι-θετική» ακούγεται σαν θέση: να επιτεθείς χωρίς να σκοτεινιάσεις, να κρατήσεις νεύρο χωρίς να χάσεις τη χαρά. Αυτό ήταν από την αρχή το ζητούμενο της παράστασης ή το ανακαλύψατε δουλεύοντάς την;

Κωνσταντίνος Μάγνης: Δηλώνω αθώος. Δεν ανακάλυψα τίποτα. Ιδέα της Μαριμίλλης ήταν και να μην τα φορτώνει σε άλλους, γιατί θα ανοίξω το στόμα μου κι εγώ.

Μαριμίλλη Ασημακοπούλου: Με επιθετική προσέγγιση έγιναν όλα από την αρχή. Αλλά επιτυχώς ο Μάγνης μας έβαλε στον σωστό τροχιά και η επιθετικότητα έχει και… σφραγίδα ποιότητας.

Από το ίδιο αυτό σημείο περνά και το δεύτερο βασικό ερώτημα: πού ακριβώς τοποθετείται σήμερα μια σατιρική παράσταση που δεν θέλει ούτε να χαϊδέψει ούτε να εξαντληθεί στην εύκολη ατάκα.

Η σάτιρα σήμερα συχνά ταλαντεύεται ανάμεσα στον εύκολο σαρκασμό και στην ακίνδυνη ευθυμία. Εσείς πού θέλατε να τοποθετήσετε την «Επι-θετική Γωνία»;

Κωνσταντίνος Μάγνης: Το τσιγάρο είναι πιο επικίνδυνο από τα κείμενα. Ευτυχώς αυτό κατάφερα να το κόψω. Το γράψιμο όχι. Σίγουρα δεν ήθελα να βλάψω κανέναν. Να γελάσουμε με τον εαυτό μας, ναι.

Μαριμίλλη Ασημακοπούλου: Σε όλους μας έχουν συμβεί αυτά που θα ζήσουμε την Κυριακή. Ζητούμενό μας είναι να γελάσουμε χωρίς τύψεις.

Μαριμίλλη Ασημακοπούλου: «Το δύσκολο ήταν να χωρέσει όλη αυτή η ζωντάνια χωρίς να χαθεί ο έλεγχος»

Είχες να οργανώσεις κάτι που πατά ταυτόχρονα σε ομάδα, ενέργεια, πατρινό κώδικα και σκηνική πειθαρχία. Ποιο ήταν το πιο δύσκολο: να βρεις μορφή για την παράσταση ή να πείσεις όλους ότι η ζωντάνια από μόνη της δεν αρκεί;

Αυτοί οι υπέροχοι άνθρωποι, με τους οποίους συνεργαστήκαμε πρώτη φορά σε αυτή τη μορφή, ήταν ήδη τόσο έτοιμοι και τόσο ταλαντούχοι. Γελάσαμε -και γελάμε ακόμα. Οπότε το δύσκολο δεν ήταν ούτε η μορφή ούτε η πειθαρχία… αλλά να χωρέσουμε όλη αυτή τη ζωντάνια χωρίς να μας παρασύρει. Τους έχω ερωτευτεί, δεν το κρύβω!

Όταν δουλεύεις με ανθρώπους που έχουν αυθορμητισμό, χιούμορ και έντονη προσωπική παρουσία, η σκηνοθεσία γίνεται περισσότερο άσκηση σύνθεσης ή διαχείρισης; Δηλαδή περισσότερο χτίζεις ή περισσότερο κόβεις;

Λίγο απ’ όλα… και χτίζεις και κόβεις, αλλά κυρίως μαθαίνεις να μη χαλάς αυτό που ήδη λειτουργεί.

Με τόσο αυθορμητισμό και ένταση, η δουλειά είναι να δώσεις σχήμα χωρίς να τους «μαζέψεις» — να κρατήσεις τη σπίθα, όχι να τη σβήσεις.

Η Πάτρα έχει μεγάλη παράδοση στο να παράγει ενέργεια, παρέα και κέφι. Έχει όμως και τον κίνδυνο να επαναπαύεται σ’ αυτά. Αυτή η παράσταση, κατά τη γνώμη σου, αξιοποιεί αυτή τη δύναμη ή προσπαθεί και να τη δοκιμάσει;

Η Πάτρα είναι σαν να σου δίνει από μόνη της το καύσιμο. Αυτό το υλικό το αξιοποιείς έτσι κι αλλιώς, δεν το ψάχνεις.

Το ενδιαφέρον για μένα ήταν να μην αρκεστούμε σε αυτό. Να δούμε τι γίνεται όταν η ενέργεια δεν αφεθεί μόνο να ξεχειλίσει, αλλά μπει και σε δοκιμασία — σαν να της λες «ωραία τα πας, αλλά άντε να δούμε και λίγο παραπέρα».

Τι θα θεωρούσες πραγματική επιτυχία για αυτή τη βραδιά; Να πει ο κόσμος «περάσαμε υπέροχα» ή να φύγει με την αίσθηση ότι κάτω από τη διασκέδαση υπήρχε και μια καθαρή καλλιτεχνική πρόταση;

Επιτυχία για μένα θα είναι να γελάσουμε με την ψυχή μας, γιατί είμαι σίγουρη ότι όλοι θα ταυτιστούμε με κάποιο ζευγάρι της Επιθετικής Γωνίας. Και δεν σκοπεύουμε να αφήσουμε το κοινό εκεί… τους ετοιμάζουμε και παρτάρα με Γκανασούλη – Τζόβολο για το κλείσιμο, έτσι για να εκτονώσουν την χαρά τους.

Κωνσταντίνος Μάγνης: «Η σάτιρα αξίζει όταν σε ξεβολεύει και όχι όταν σε αφήνει ήσυχο»

Στα κείμενα μιας παράστασης σαν κι αυτή το πιο εύκολο είναι η ατάκα, αλλά και το πιο επικίνδυνο. Εσύ όταν έγραφες τι κυνηγούσες περισσότερο: το άμεσο γέλιο, τον ρυθμό ή εκείνη τη φράση που αφήνει πίσω της ένα μικρό «τσίμπημα»;

Νομίζω ότι πέτυχες τρία στα τρία. Πιστεύω ότι το να αντικρίζουμε τις νευρώσεις μας στην κωμικότητά τους, μπορεί να λειτουργήσει θεραπευτικά. Υπό τον όρο να θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς. Αυτό είναι το πιο θεραπευτικό από όλα. Αν μας χαρακτήριζε αυτή η γενναιότητα, η σάτιρα θα ήταν άχρηστη.

Το «Επι-θετική» σχεδόν σε υποχρεώνει να γράψεις πάνω σε μια διπλή γραμμή: και αιχμηρά και με διάθεση ζωής. Ποιο από τα δύο σε δυσκόλεψε περισσότερο στη γραφή;

Η βασική δυσκολία είναι να δίνεις στο κείμενο συμμετρία και νεύρο λόγω της ειδικής μορφής της παράστασης. Τελειώνοντας κάθε σκετς να μένει μια αίσθηση πληρότητας. Δεν είμαι σίγουρος αν το πέτυχα παντού.

Ένα κοινό σαν της Πάτρας έχει γρήγορα αντανακλαστικά και πολύ ανεπτυγμένο εσωτερικό χιούμορ. Αυτό είναι δώρο για έναν συγγραφέα ή παγίδα, επειδή πολύ εύκολα μπορείς να γράψεις κάτι που λειτουργεί μόνο “για τους μέσα”;

Η παγίδα βρίσκεται στην προδιάθεση. Πολλές φορές πάμε σε μια παράσταση προϊδεασμένοι ή περιχαρακωμένοι σε όρια, σε αναμονές, σε στεγανά. Ακόμα και τον Αμλετ να επινοήσεις, μεγάλο μέρος του κοινού θα σου πει, ααα, εγώ να γελάσω ήθελα, τι ήταν αυτό που είδα;

Αν έπρεπε να πεις τι κάνει ένα σατιρικό κείμενο να αξίζει πραγματικά, τι θα έλεγες; Το να προκαλεί γέλιο, το να έχει στόχο ή το να αποκαλύπτει κάτι που συνήθως περνά σαν αστείο ενώ δεν είναι καθόλου αστείο;

Η σωστή σάτιρα πρέπει να σε ξεβολεύει και να σε ενοχοποιεί. Όχι βέβαια να αφήνει τους ξερούς και να κοροϊδεύει τους χλωρούς, όπως έκανε «ο αγαπημένος ελληνικός κινηματογράφος» όπου στο τέλος ένοχοι και αθώοι κατέληγαν στα μπουζούκια αδελφωμένοι.

ΙΝΦΟ

ΚΥΡΙΑΚΗ 26/04/2026 19:00 ASTERIA LIVE (Τριών Ναυάρχων 1-3 Πάτρα)

Σκηνοθετεί η Μαριμίλλη Ασημακοπούλου.

Τα κείμενα σκαρώνει ο Κωνσταντίνος Μάγνης

Μουσική Επένδυση: Γιώργος Γκανασούλης

Κοστούμια: Γεωργία Τσούλου, Βίκυ Πολυμεροπούλου

Σκηνικά: Σάκης Πεφτίκογλου

Μακιγιάζ: Vasiliki Zorba

Hair artist: Abige

Αφίσα: Φίλιππος Μποτώνης

Επιμέλεια παραγωγής: Μαριμίλλη Ασημακοπούλου και Γιάννης Γιαννακόπουλος

Παίζουν με αλφαβητική σειρά: Νίκος Αποστολόπουλος, Γιάννης Γιαννακόπουλος, Γιώργος Γκανασούλης, Ηρώ Γκουβίτσου, Γεωργία Ζαφειροπούλου, Δημοσθένης Καραμπέτσος, Κωνσταντίνα Καραΐσκου, Δημήτρης Κουρμπανάς, Γιώργος Κυριακόπουλος, Νάντια Κωνσταντινίδη, Νάνσυ Κωνσταντινίδη, Τάκης Κωνσταντινόπουλος, Γιώργος Μιχαλόπουλος, Χρήσα Μπουρλή, Παντελής Πανής, Χάρης Πανoύτσος, Ριάννα Παπαχριστοπούλου, Νατάσα Πατρινού, Βίκυ Πολυμεροπούλου, Γιώργος Ρόδης, Τζούλια Ροδοπούλου, Λυκούργος Σταυρουλόπουλος, Παναγιώτης Τομαράς, Γιάννης Τζόβολος, Γεωργία Τσούλου, Γιώργος Φραγκονικολόπουλος, Δημήτρης Χριστόπουλος.

