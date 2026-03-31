Επίτιμο διδακτορικό στον Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ για την πορεία και το έργο του

Ο Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ έλαβε επίτιμο διδακτορικό από το Ulster University στο Μπέλφαστ, με το πανεπιστήμιο να αναγνωρίζει τη μακρά του πορεία και τη συμβολή του στη δημόσια ζωή, το περιβάλλον και τις τέχνες.

31 Μαρ. 2026 15:36
Pelop News

Τιμητική διάκριση έλαβε ο Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ από το Ulster University στη Βόρεια Ιρλανδία, καθώς το πανεπιστήμιο του απένειμε επίτιμο διδακτορικό στο campus του στο Μπέλφαστ. Η διάκριση απονεμήθηκε για την πολύχρονη πορεία του και για τη συμβολή του στη δημόσια προσφορά, την περιβαλλοντική δράση και τον χώρο των τεχνών.

 

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Ulster University (@ulsteruni)

Ο 78χρονος ηθοποιός και πρώην κυβερνήτης της Καλιφόρνιας στάθηκε ιδιαίτερα στη σχέση του με την πόλη, θυμίζοντας ότι είχε επισκεφθεί για πρώτη φορά το Μπέλφαστ το 1966, όταν είχε βρεθεί εκεί ως νεαρός αθλητής για αγώνα bodybuilding. Όπως είπε, δεν θα μπορούσε ποτέ να φανταστεί ότι έξι δεκαετίες αργότερα θα επέστρεφε για να παραλάβει μια τέτοια τιμή, χαρακτηρίζοντας την επιστροφή του ξεχωριστή στιγμή.

Στην ομιλία του έστειλε και μήνυμα προς τους αποφοίτους, δίνοντας έμφαση στη σημασία της γνώσης, του οράματος και της επιμονής. Τόνισε ότι η εκπαίδευση αποτελεί τη βάση για το μέλλον και υπογράμμισε πως όταν κάποιος γνωρίζει πού θέλει να φτάσει, έχει περισσότερες πιθανότητες να το πετύχει.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 31 /3/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ