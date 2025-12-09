Επιτυχημένος λαοπλάνος, αποτυχημένος ηγέτης

Με την περιφορά της εικόνας του, μέσω του βιβλίου του, ανά το πανελλήνιο, ο κ. Τσίπρας προσπαθεί να επανατοποθετήσει τον εαυτό του στην πολιτική σκηνή, ως τον μόνο αμόλυντο, ικανό και αναγκαίο για τη χώρα ηγέτη. «Είμαι ο σωτήρας που χρειάζεται η χώρα» φωνάζει. Ομως υπάρχουν τρεις περίοδοι στη διαδρομή του, που πιστοποιούν με έναν απόλυτο και σαφή τρόπο, ότι ο κ. Τσίπρας «δεν κάνει για την δουλειά», (του πρωθυπουργού) όσο και αν τον περιβάλλουν κόλακες, και ιδιοτελείς, που εμφανίζονται να τον πιστεύουν.

1. ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2012 – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015. Ο Τσίπρας από το 2012 γνωρίζει ότι θα κερδίσει τις εκλογές. Γνώριζε την κοινωνική και οικονομική καταστροφή στη χώρα. Και είχε τρία ολόκληρα χρόνια να σχεδιάσει τι πρέπει να γίνει. Μόνο ένας που «δεν κάνει για τη δουλειά», θα κέρδιζε στις 25 Ιανουαρίου 2025 τις εκλογές και από τις 26, δηλαδή την επομένη, δεν θα είχε ιδέα τι να κάνει.

Η Ελλάδα έζησε ένα αδιανόητο χάος καταστροφών, γιατί ο Τσίπρας κάθε πρωί που ξυπνούσε, δεν ήξερε τι να κάνει μέχρι το μεσημέρι. (Αν ήταν ηγέτης, θα άφηνε να ολοκληρωθεί το μνημόνιο Σαμαρά τον Σεπτέμβριο 2015 και στις εκλογές που θα ακολουθούσαν θα αναλάμβανε μια Ελλάδα εκτός νέων μνημονίων).

2. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 – ΕΚΛΟΓΕΣ 2019. «Κυβερνά» επί χρόνια πάλι χωρίς κανένα απολύτως σχέδιο. Απλώς υπουργοί του εφαρμόζουν το μνημόνιο. Σε οτιδήποτε άλλο, ισχύει πάντα το «ξυπνάμε κάθε πρωί και δεν έχουμε ιδέα τι να κάνουμε μέχρι το μεσημέρι».

Η εφαρμογή του μνημονίου δεν είναι επιτυχία τους. Το εφάρμοζαν καταγγέλλοντάς το. Οως, μόνο ένας που «δεν κάνει για τη δουλειά» θα είχε τέσσερα χρόνια πρωθυπουργίας και αντί να ξανακυβερνήσει, θα δημιουργούσε το ΑντιΣυρίζα μέτωπο για να χάσει.

3. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2029 – ΕΚΛΟΓΕΣ 2023. Η μεγαλύτερη απόδειξη ότι ο Τσίπρας «δεν κάνει για τηνδουλειά». Είχε τέσσερα χρόνια να κατανοήσει τι (του) έφταιξε. Να ανασυγκροτήσει το κόμμα του και να ξανακερδίσει. Το 31,5% που είχε πάρει το έκανε εν αναμονή πρωθυπουργό και αυτός το πήγε στο… 17,8%! Τι να σχολιάσεις εδώ;

Η αξιολόγηση Τσίπρα είναι απλή λοιπόν και αφορά τις πραγματικές του δυνατότητες. Ο άνθρωπος είναι επιτυχημένος στο να παρασύρει πολίτες με βαρύγδουπες και πλήρως ανούσιες ατάκες, ένας εξαιρετικός λαοπλάνος.

Είναι όμως απολύτως αποτυχημένος στο να παράγει το ελάχιστο έστω έργο. Επ’ αυτού, να μια τέταρτη περίοδος απόδειξης. Ακούστε τι μας λέει και τώρα που περιφέρει την εικόνα του. Δεν υπάρχει ούτε μια λέξη που να αφορά τις ζωές μας. Πάλι μόνο λεκτικές κατασκευές, γενικολογίες και τσιτάτα.

Ο,τι έκανε και στις τρεις περιόδους που σας περιέγραψα και που απεδείχθη ότι «δεν κάνει για τη δουλειά». Τώρα, σε μια τέταρτη περίοδο απόδειξης της ανικανότητάς του, πάλι μόνο λόγια, ουσία μηδέν.

