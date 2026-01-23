Επιβράδυνση στις ανατιμήσεις κατασκευής νέων κατοικιών

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, ο γενικός δείκτης τιμών έργων κατασκευής νέων κτηρίων κατοικιών παρουσίασε μικρότερη αύξηση σε σχέση με το προηγούμενο έτος, ενώ το κόστος κατασκευής ενισχύθηκε κατά 2,2%

23 Ιαν. 2026 15:21
Pelop News

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Κατηγοριών Έργων Κατασκευής Νέων Κτηρίων Κατοικιών κατέγραψε αύξηση 2,1% το τέταρτο τρίμηνο του 2025, σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024, όπως ανακοίνωσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ).

Η μεταβολή αυτή είναι μειωμένη σε σχέση με την αύξηση 2,8% που είχε καταγραφεί κατά την αντίστοιχη σύγκριση του 2024 με το 2023, υποδεικνύοντας επιβράδυνση των ανατιμητικών πιέσεων στον κλάδο των κατασκευών.

Σε τριμηνιαία βάση, ο δείκτης παρουσίασε άνοδο 0,7% σε σχέση με το τρίτο τρίμηνο του 2025, ποσοστό ίδιο με αυτό που είχε σημειωθεί την προηγούμενη χρονιά για την αντίστοιχη περίοδο.

Σε επίπεδο δωδεκαμήνου (Ιανουάριος–Δεκέμβριος 2025), ο μέσος δείκτης αυξήθηκε κατά 2,3% σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2024, έναντι αύξησης 2,9% που είχε καταγραφεί την προηγούμενη περίοδο.

Παράλληλα, ο Γενικός Δείκτης Τιμών Κόστους Κατασκευής Νέων Κτηρίων Κατοικιών σημείωσε ετήσια αύξηση 2,2% το τέταρτο τρίμηνο του 2025, χαμηλότερη από την άνοδο 3,6% που είχε παρατηρηθεί ένα έτος νωρίτερα. Η εξέλιξη αυτή προκύπτει από την αύξηση 2,5% του δείκτη αμοιβής εργασίας και 2,0% του δείκτη τιμών υλικών.

Σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, το συνολικό κόστος κατασκευής ενισχύθηκε κατά 0,6%, με τις αμοιβές εργασίας να αυξάνονται κατά 0,9% και τις τιμές υλικών κατά 0,4%.

Στο σύνολο του δωδεκαμήνου Ιανουαρίου–Δεκεμβρίου 2025, ο μέσος δείκτης κόστους κατασκευής παρουσίασε αύξηση 2,7%, σε σχέση με 3,7% που είχε καταγραφεί την αντίστοιχη περίοδο του 2024, επιβεβαιώνοντας την τάση σταδιακής αποκλιμάκωσης των ανατιμήσεων στο κόστος ανέγερσης νέων κατοικιών.

