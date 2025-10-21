«Έπραξαν όπως όφειλαν»: Η απάντηση της ΕΛΑΣ για τη μεταφορά της Δέσποινας Βανδή με περιπολικό

Μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο που έδειχνε τη Δέσποινα Βανδή να μεταφέρεται με περιπολικό, η Ελληνική Αστυνομία απάντησε στις επικρίσεις, διευκρινίζοντας ότι οι αστυνομικοί ενήργησαν για την αποφυγή ατυχήματος.

«Έπραξαν όπως όφειλαν»: Η απάντηση της ΕΛΑΣ για τη μεταφορά της Δέσποινας Βανδή με περιπολικό
21 Οκτ. 2025 14:48
Pelop News

Απαντήσεις στις αντιδράσεις που προκλήθηκαν για τη μεταφορά της Δέσποινας Βανδή με περιπολικό, έδωσαν πηγές της Ελληνικής Αστυνομίας, επισημαίνοντας ότι οι αστυνομικοί «έπραξαν όπως όφειλαν» για την προστασία της τραγουδίστριας αλλά και των διερχόμενων οδηγών.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, το περιστατικό σημειώθηκε σε λεωφόρο χωρίς Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης, στη διαδρομή προς την Καλλιθέα Χαλκιδικής, όπου η τραγουδίστρια αναγκάστηκε να σταματήσει το αυτοκίνητό της λόγω καταστροφής του ελαστικού. Το όχημα, όπως αναφέρεται, έκλεινε τη μία λωρίδα κυκλοφορίας, δημιουργώντας άμεσο κίνδυνο πρόκλησης τροχαίου.

«Διερχόμενο περιπολικό της Τροχαίας αντιλήφθηκε το όχημα και, για αποφυγή παράσυρσης, έβαλε κώνους πίσω από αυτό και τη μετέφερε στο πλησιέστερο σημείο για να πάρει ταξί και να αποχωρήσει», τονίζουν οι πηγές της ΕΛ.ΑΣ. «Οι συνάδελφοι ενήργησαν σύμφωνα με το καθήκον τους. Δεν πρόκειται για προνομιακή μεταχείριση, αλλά για ζήτημα ασφάλειας».

Η διευκρίνιση ήρθε έπειτα από την κριτική που ασκήθηκε στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα, όπου προβλήθηκε το σχετικό βίντεο και τέθηκε το ερώτημα αν «υπάρχουν πολίτες δύο ταχυτήτων».

Το περιστατικό, που συνέβη στις 8 Αυγούστου, αφορούσε τη μεταφορά της τραγουδίστριας από το σημείο της βλάβης έως το ξενοδοχείο όπου διέμενε. Το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη δεν έχει εκδώσει μέχρι στιγμής επίσημη ανακοίνωση, ωστόσο, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, δεν τίθεται θέμα πειθαρχικού ελέγχου.
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 21/10/2025
