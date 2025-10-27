ΕΠΣ Αχαΐας: «Μηδενική αντοχή σε φαινόμενα βίας»

Ανακοίνωση εξέδωσε πριν από λίγο η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αχαΐας με αφορμή τα επεισόδιο που έγινε χθες σε γήπεδο της Πάτρας ανάμεσα στην Πάτρα 2005 και την ΑΣΕ Αιγίου.

Ξύλο, διακοπή και τραυματίες στο Πάτρα 2005 ΑΕ Αιγίου

Η ανακοίνωση αναφέρει: «Τα νέα βίαια επεισόδια που εκτυλίχθηκαν στο Δημοτικό γήπεδο Σαραβαλίου “Κώστας Ζάρρας” κατά την διάρκεια ποδοσφαιρικού αγώνα Β’ κατηγορίας της Ένωσής μας αποτελούν ντροπή για τον αθλητισμό και τον τόπο μας. ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΑΝΟΧΗ σε αυτά τα φαινόμενα, από την πλευρά μας, που θέτουν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές, καταστρέφουν το ποδόσφαιρο και επιτείνουν την ανασφάλεια εντός και εκτός γηπέδων”.

