Εψαχναν όπλο βρήκαν μαχαίρια στις φυλακές Κορυδαλλού

Κρυμμένα σε κελιά και κοινόχρηστους χώρους εντοπίστηκαν αυτοσχέδια μαχαίρια, στη Δ’ Πτέρυγα στις φυλακές Κορυδαλλού.

Σε έφοδο της διεύθυνσης οργανωμένου εγκλήματος, βρέθηκαν 4 αυτοσέδια μαχαίρια, ωστόσο σύφμωνα με πληροφορίες η έρευνα έγινε έπειτα από πληροφορίες που υπήρχαν για την ύπαρξη όπλου σε κάποια πτέρυγα.

