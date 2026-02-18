Εψαχναν όπλο βρήκαν μαχαίρια στις φυλακές Κορυδαλλού
«Εφοδος» στις φυλακές Κορυδαλλού απο αστυνομικούς της Διεύθυνσης Οργανωμένου Εγκλήματος.
Κρυμμένα σε κελιά και κοινόχρηστους χώρους εντοπίστηκαν αυτοσχέδια μαχαίρια, στη Δ’ Πτέρυγα στις φυλακές Κορυδαλλού.
Σε έφοδο της διεύθυνσης οργανωμένου εγκλήματος, βρέθηκαν 4 αυτοσέδια μαχαίρια, ωστόσο σύφμωνα με πληροφορίες η έρευνα έγινε έπειτα από πληροφορίες που υπήρχαν για την ύπαρξη όπλου σε κάποια πτέρυγα.
