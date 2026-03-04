Έψαλαν στον δήμαρχο Καλαβρύτων Θανάση Παπαδόπουλο τα κάλαντα της άνοιξης

Τα κάλαντα της άνοιξης έψαλαν στον Δήμαρχο Καλαβρύτων Θανάση Παπαδόπουλο τα παιδιά της Α’ τάξης του Δημοτικού Σχολείου Καλαβρύτων «Αγλαΐα Κόντη – Ελένη Χάμψα», συνοδευόμενα απ’ τις δασκάλες τους.

Με τον τρόπο αυτό τα παιδιά υποδέχθηκαν τον μήνα Μάρτιο, τον πρώτο μήνα της άνοιξης, με τα κάλαντα που υμνούν τη φύση και την καλοκαιρία.

Ο Δήμαρχος ευχαρίστησε τα παιδιά της Α’ Τάξης του Δημοτικού Σχολείου και τις εκπαιδευτικούς, ευχήθηκε καλή πρόοδο στις μαθήτριες και στους μαθητές και επεσήμανε ιδιαίτερα την ανάγκη να τηρούμε τα έθιμα και τις παραδόσεις μας .

Το έθιμο των ανοιξιάτικων καλάντων είναι παμπάλαιο, όταν ακόμη ο Μάρτης ήταν ο πρώτος μήνας του χρόνου και με το τραγούδι σκοπός ήταν να τον «καλοπιάσουν» ώστε να έχει καλό καιρό, να διώξει το Φλεβάρη και ν’ αρχίσει η ανθοφορία της άνοιξης.

Τα κάλαντα της άνοιξης ονομάζονται και «χελιδονίσματα» και αυτός είναι ο λόγος που τα παιδιά την παρουσία τους στο Δημαρχείο κρατούσαν μαζί τους ένα μικρό ομοίωμα που λέγεται «χελιδόνα».

