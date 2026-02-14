Έπσταϊν: Νέα στοιχεία ξαναφουντώνουν τα ερωτήματα για τον θάνατό του – Το «πορτοκαλί φλας» και τα σενάρια συγκάλυψης

Νέα δεδομένα που δημοσιοποιήθηκαν από τις αμερικανικές αρχές αναζωπυρώνουν τη διεθνή συζήτηση γύρω από τον θάνατο του Τζέφρι Έπσταϊν, ο οποίος το 2019 βρέθηκε νεκρός στο κελί του ενώ περίμενε να δικαστεί για σοβαρές κατηγορίες σεξουαλικής εκμετάλλευσης ανηλίκων. Παρά την επίσημη εκδοχή περί αυτοκτονίας, τα πρόσφατα στοιχεία επαναφέρουν τα σενάρια περί δολοφονίας και πιθανής συγκάλυψης.

Στο επίκεντρο των νέων αποκαλύψεων βρίσκεται ένα βίντεο από τις φυλακές της Νέας Υόρκης, όπου καταγράφεται μια ασαφής φιγούρα ντυμένη στα πορτοκαλί να κινείται προς την περιοχή του κελιού του λίγες ώρες πριν εντοπιστεί νεκρός. Η παρουσία αυτή, σε χρονική στιγμή κατά την οποία οι κρατούμενοι υποτίθεται ότι βρίσκονταν ήδη κλειδωμένοι, δημιουργεί νέα ερωτήματα για τις συνθήκες φύλαξης.

Το αποκαλούμενο «flash of orange» προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, καθώς δεν έχει διευκρινιστεί αν επρόκειτο για άλλον κρατούμενο, σωφρονιστικό υπάλληλο ή κάτι διαφορετικό. Το γεγονός ότι συνέβη περίπου οκτώ ώρες πριν τον θάνατό του θεωρείται κρίσιμο από όσους αμφισβητούν την επίσημη εκδοχή.

Παράλληλα, έγγραφα δείχνουν ότι υπήρξε προετοιμασία ανακοίνωσης για τον θάνατό του πριν ακόμη αυτός επιβεβαιωθεί επισήμως, γεγονός που οι αρμόδιες υπηρεσίες αποδίδουν σε διαδικαστικό λάθος. Ωστόσο, η χρονική σύμπτωση τροφοδότησε νέες θεωρίες περί οργανωμένης κάλυψης.

Οι πληροφορίες αυτές έρχονται να προστεθούν σε παλαιότερες ενδείξεις για ελλείψεις ασφαλείας τη νύχτα του θανάτου του: κάμερες που δεν λειτουργούσαν, ελλιπείς καταγραφές ελέγχων και απομάκρυνση του συγκρατουμένου του λίγο πριν από το περιστατικό.

Σύμφωνα με στοιχεία της έρευνας, οι δικηγόροι του Έπσταϊν βρίσκονταν σε συζητήσεις με τις αρχές για πιθανή συνεργασία του, με αντάλλαγμα ευνοϊκότερη μεταχείριση. Το ενδεχόμενο να κατονομάσει ισχυρά πρόσωπα που συνδέονταν με την υπόθεσή του έχει αποτελέσει βασικό επιχείρημα όσων θεωρούν ότι ο θάνατός του δεν ήταν τυχαίος.

Επιπλέον, αναφορές για πιθανές επαφές του με διεθνή δίκτυα και ισχυρούς οικονομικούς ή πολιτικούς παράγοντες ενισχύουν την αίσθηση ότι η υπόθεση ξεπερνά τα όρια μιας απλής ποινικής διαδικασίας.

Σημαντική διάσταση έδωσε και η τοποθέτηση ιατροδικαστή που συμμετείχε στην αυτοψία, ο οποίος είχε εκφράσει αμφιβολίες για το αν τα τραύματα συνάδουν με αυτοκτονία, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο στραγγαλισμού. Αν και η επίσημη θέση των αρχών δεν έχει αλλάξει, οι δηλώσεις αυτές εξακολουθούν να τροφοδοτούν τη δημόσια συζήτηση.

Παρά το πέρασμα των χρόνων, η υπόθεση Έπσταϊν παραμένει μία από τις πιο αμφιλεγόμενες της σύγχρονης εποχής. Οι νέες αποκαλύψεις δεν δίνουν οριστικές απαντήσεις, αλλά συντηρούν το ενδιαφέρον και τις αμφιβολίες γύρω από το τι πραγματικά συνέβη εκείνη τη νύχτα στη φυλακή της Νέας Υόρκης.

