Επτά βραδινές συνήθειες που θωρακίζουν την υγεία του εντέρου

Με αυξανόμενο ενδιαφέρον στρέφεται η επιστημονική κοινότητα στο γαστρεντερικό σύστημα και ειδικότερα στο εντερικό μικροβίωμα, αναζητώντας απαντήσεις σε κρίσιμα ζητήματα όπως η αντιγήρανση, η εγκεφαλική υγεία και η αντικαρκινική προστασία. Δεν είναι τυχαίο ότι το έντερο αποκαλείται συχνά «δεύτερος εγκέφαλος», καθώς επηρεάζει άμεσα τόσο τη σωματική όσο και την ψυχική υγεία.

Η καλή λειτουργία του εντέρου, ωστόσο, δεν εξαρτάται μόνο από το τι τρώμε, αλλά και από τις συνήθειες που υιοθετούμε καθημερινά — και ιδιαίτερα τις βραδινές ώρες. Οι ειδικοί προτείνουν επτά απλές πρακτικές που μπορούν να κάνουν τη διαφορά.

1. Σβήστε τις οθόνες πριν τον ύπνο

Η συνήθεια να αποκοιμόμαστε με ανοιχτή την τηλεόραση ή το κινητό μπορεί να αποδειχθεί επιβαρυντική για το έντερο. Σύμφωνα με τον γαστρεντερολόγο Δρ Joseph Shami, το φως των οθονών αυξάνει τις ορμόνες του στρες, όπως η αδρεναλίνη, ενώ η κακή στάση σώματος στο κρεβάτι δυσχεραίνει περαιτέρω την πέψη. Η σύσταση είναι σαφής: καμία οθόνη τουλάχιστον μία ώρα πριν τον ύπνο.

2. Αποφύγετε το βραδινό τσιμπολόγημα

Όσο δελεαστικό κι αν είναι ένα σνακ αργά το βράδυ, οι ειδικοί συνιστούν να αποφεύγεται. Ο παθολόγος William Li εξηγεί ότι η κατανάλωση τροφής τη νύχτα διαταράσσει τους βιολογικούς ρυθμούς του εντερικού μικροβιώματος. Όταν τα «καλά» βακτήρια λαμβάνουν τροφή σε ώρες που δεν είναι προγραμματισμένα, μειώνεται η παραγωγή λιπαρών οξέων βραχείας αλυσίδας, ουσιών κρίσιμων για τον μεταβολισμό. Η συνήθεια αυτή, αν παγιωθεί, μπορεί να οδηγήσει ακόμη και σε μεταβολικό σύνδρομο.

3. Δώστε σημασία στο τελευταίο γεύμα

Το τελευταίο γεύμα της ημέρας παίζει καθοριστικό ρόλο στην εντερική υγεία. Ο παθολόγος Δρ Mahmud Kara προτείνει τροφές πλούσιες σε προβιοτικά και πρεβιοτικά, που ενισχύουν την ποικιλία και τη λειτουργία του μικροβιώματος.

Τρόφιμα με προβιοτικά: γιαούρτι, κεφίρ, ζυμωμένα τυριά, kimchi, λαχανικά τουρσί, miso.

Τρόφιμα με πρεβιοτικά: μπανάνες, αγκινάρες, σπαράγγια, κρεμμύδι, σκόρδο, πράσο, δημητριακά ολικής άλεσης, μέλι.

4. Μην αμελείτε την ενυδάτωση

Αν και πολλοί αποφεύγουν το νερό το βράδυ, φοβούμενοι τη νυχτερινή διακοπή του ύπνου, η σωστή ενυδάτωση είναι απαραίτητη. Σύμφωνα με τον Δρ Kara, το νερό προλαμβάνει τη δυσκοιλιότητα, διευκολύνει την πέψη, μειώνει τη φλεγμονή στο έντερο και βοηθά στην αποκατάσταση του μικροβιώματος, ιδιαίτερα μετά από ασθένεια ή λήψη αντιβιοτικών.

5. Περιορίστε το στρες

Το έντερο και ο εγκέφαλος συνδέονται στενά μέσω του λεγόμενου άξονα εντέρου-εγκεφάλου. Ο παθολόγος Δρ Raphael Kellman επισημαίνει ότι το χρόνιο στρες μπορεί να αλλοιώσει τη σύσταση του μικροβιώματος. Ασκήσεις αναπνοής, σύντομος διαλογισμός πριν τον ύπνο ή απλές στιγμές χαλάρωσης μέσα στην ημέρα μπορούν να έχουν ουσιαστική προστατευτική δράση.

6. Επιλέξτε ήπια κίνηση

Η έντονη άσκηση αργά το βράδυ μπορεί να φέρει τα αντίθετα αποτελέσματα. Αντίθετα, ήπιες δραστηριότητες όπως διατάσεις, γιόγκα ή ένας σύντομος περίπατος βοηθούν την πέψη, ενισχύουν τη μικροβιακή ποικιλομορφία και αυξάνουν τα «καλά» βακτήρια του εντέρου.

7. Προτιμήστε τον ύπνο στο αριστερό πλευρό

Η στάση του σώματος κατά τον ύπνο παίζει ρόλο στην πέψη, ιδιαίτερα σε άτομα με γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση. Ο γιατρός Ali Rezaie από το Cedars-Sinai επισημαίνει ότι ο ύπνος στο αριστερό πλευρό μειώνει την παλινδρόμηση οξέων, διευκολύνει την πέψη και υποστηρίζει τη λειτουργία του λεμφικού συστήματος.

Συμπέρασμα

Μικρές αλλαγές στη βραδινή ρουτίνα μπορούν να έχουν σημαντικό όφελος για την υγεία του εντέρου και κατ’ επέκταση για ολόκληρο τον οργανισμό. Το μικροβίωμα ανταποκρίνεται άμεσα στις καθημερινές μας συνήθειες, καθιστώντας την πρόληψη το ισχυρότερο «φάρμακο».

