Ερασιτεχνικό: Αναβλήθηκαν πολλά παιχνίδια, δείτε τον λόγο

Απόφαση της ΕΠΣ Αχαΐας, καθώς δεν μπορούσε να γίνει κάτι διαφορετικό

11 Δεκ. 2025 13:40
Pelop News

Την απόφαση να αναβληθούν όλα τα παιχνίδια της 11ης αγωνιστικής στον Α’ Ομιλο της Β’ Κατηγορίας, πήρε η Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΣ Αχαΐας.

Ο λόγος της απόφασης ήταν η έλλειψη διαιτητών, καθώς 21 διαιτητές – βοηθοί που ανήκουν στην Ενωση, έχουν οριστεί σε αγώνες εθνικών πρωταθλημάτων, ενώ τα περισσότερα σωματεία δεν επιθυμούσαν τη μετάθεση των αγώνων τους από Κυριακή σε Σάββατο.

Τα παιχνίδια της 11ης αγωνιστικής θα διεξαχθούν το σαββατοκύριακο 20-21 Δεκεμβρίου. H ανακοίνωση της ΕΠΣΑ:

Μετά από εισήγηση των Επιτροπών Ε.Π.Σ.Α. Πρωταθλημάτων και Διαιτησίας, η Ε.Ε./Ε.Π.Σ.Α. αποφάσισε την αναβολή όλων των παιχνιδιών της 11ης αγωνιστικής του 1ου Ομίλου της Β’ Κατηγορίας, τα οποία είχαν οριστεί για την Κυριακή 14/12/2025, λόγω έλλειψης ικανού αριθμού διαιτητών για τους αγώνες της Κυριακής καθώς έχουν οριστεί συνολικά 21 διαιτητές και βοηθοί σε αγώνες Εθνικών Πρωταθλημάτων από την Κ.Ε.Δ./Ε.Π.Ο.
Συνεπώς οι αγώνες της 11ης αγωνιστικής θα οριστούν εκ νέου το Σαββατοκύριακο 20-21/12/20254.

