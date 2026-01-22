Ερασιτεχνικό: Οι διαιτητές των αγώνων Α’ Β’ και Γ’ Κατηγορίας
Διαιτητές εκτός ΕΠΣ Αχαΐας σε δύο παιχνίδια του σαββατοκύριακου λόγω έλλειψης
O Γιώργος Μπακόπουλος ορίστηκε να διευθύνει το παιχνίδι της 16ης αγωνιστικής της Α’ Κατηγορίας, Διαγόρας – Αχαϊκή, ενώ τον αγώνα Πάτραι – Κεραυνός θα «σφυρίξει» ο Κώστας Βαβαρούτας.
Συνοπτικά τα παιχνίδια και οι διαιτητές:
Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ 24/1
Α’ ΟΜΙΛΟΣ
Γηπ. Νιφορεΐκων, 15.00: Δόξα Νιφορεΐκων – Αστέρας Μιντιλογλίου, Ταξιάρχης.
Γηπ. Α. Κάνιστρας, 15.00: Πήγασος – Αστέρας Τσουκαλεΐκων, Εκτός ΕΠΣ Αχαΐας.
Γηπ. Βραχνεΐκων, 15.00: Διαγόρας Βραχνεΐκων – Αχαϊκή, Μπακόπουλος.
Γηπ. Ροιτίκων, 15.00: Δόξα Παραλίας – Ατρόμητος Πατρών, Κωσταγιάννης.
Β’ ΟΜΙΛΟΣ
Γηπ. Τέμενης, 15.00: Αστέρας Τέμενης – Ηρακλής Πατρών, Παπακωνσταντίνου.
Γηπ. Προαστείου, 15.00: Νίκη Προαστείου – Εθνικός Πατρών, Αντωνίου.
Γηπ. Ακράτας, 15.00: Αιγείρα/Ακράτα – Απόλλων Εγλυκάδος, Φωτείνης.
Γηπ. Αγυιάς, 15.00: Ζαβλάνι – Αρης Πατρών, Τσάκης.
Γηπ. Προσφυγικών, 18.00: Πάτραι – Κεραυνός Αγίου Βασιλείου, Βαβαρούτας.
ΔΕΥΤΕΡΑ 26/1
Α’ ΟΜΙΛΟΣ
Γηπ. Σαραβαλίου, 18.00: Αχαιός – Πανμοβριακός, Ανδριανός.
Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ 24/1
Α’ ΟΜΙΛΟΣ
Γηπ. Χαλανδρίτσας, 15.00: Φαραϊκός – Εθνικός Σαγεΐκων, Μαρδάς.
Γηπ. Σαραβαλίου, 18.00: Δίας – Σταροχώρι, Πολυγενής.
Β’ ΟΜΙΛΟΣ
Γηπ. Πλαστήρα, 15.00: ΑΕ Αιγίου – Αστέρας Λεοντίου, Παπαχρήστος.
Γηπ. Ρίου, 15.00: Αετός Ρίου – Θύελλα Αιγίου, Γκαβός.
Γηπ. Καλαβρύτων, 17.00: Καλάβρυτα – Δαβουρλής, Βαβίλης.
ΚΥΡΙΑΚΗ 25/1
Α’ ΟΜΙΛΟΣ
Γηπ. Ζαρουχλεΐκων, 15.00: Πυρσός – Παναχαϊκός, Μερμήγκας.
Γηπ. Λακκόπετρας, 15.00: Ικαρος Λακκόπετρας – Πείρος Ισώματος, Γκαβός.
Γηπ. Λιμνοχωρίου, 15.00: Λιμνοχώρι – Παναθηναϊκός Πατρών, Εκτός ΕΠΣ Αχαΐας.
Γηπ. Κρίνου, 15.00: Κρίνος – Αναγέννηση Πατρών, Παπαδής.
Γηπ. Ζαρουχλεΐκων, 18.30: Δάφνη Πατρών – ΑΟ Τριταίας, Τσάκης.
Β’ ΟΜΙΛΟΣ
Γηπ. Σαραβαλίου, 15.00: Πάτρα 2005 – Αργυρά, Παλαιολόγος.
Γηπ. Α. Κάνιστρας, 15.00: Αρόη – Αχιλλέας Καμαρών, Βαβαρούτας.
Γηπ. Προσφυγικών, 15.00: Ολυμπιακός Πατρών – Αίας Πατρών, Φωτείνης.
Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ 24/1
Α’ ΟΜΙΛΟΣ
Γηπ. Σαραβαλίου, 15.00: Πετεινοί – Ικαρος Πετρωτού, Γιακουμάτος.
ΚΥΡΙΑΚΗ 25/1
Α’ ΟΜΙΛΟΣ
Γηπ. Προσφυγικών, 12.00: ΠΑΟΚ Πάτρας – Ατλας, Ταξιάρχης.
Γηπ. Ζαρουχλεΐκων, 12.00: Ψηλαλώνια – Ατρόμητος Πατρών Β, Χριστοδουλάτος.
Γηπ. Σταυροδρομίου, 15.00: Αναγέννηση Σκιαδά – Περιβόλα, Μαρδάς.
Β’ ΟΜΙΛΟΣ
Γηπ. Προαστείου, 15.00: Φοίνικας Αγυιάς – ΑΕΚ Πατρών, Μαρκόπουλος.
Γηπ. Αγυιάς, 15.00: Αυτόνομη – Φλόγα Ρόδιας, Βαβίλης.
Γηπ. Ροδιάς, 15.00: Απόλλων Συνοικισμού Αιγίου – Αρόη, Σταυρόπουλος.
Γηπ. Προσφυγικών, 18.00: Πάτραι Β – ΑΟ Αιγίου 2019, Κωσταγιάννης.
Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη
Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News