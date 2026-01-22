Ερασιτεχνικό: Οι διαιτητές των αγώνων Α’ Β’ και Γ’ Κατηγορίας

O Γιώργος Μπακόπουλος ορίστηκε να διευθύνει το παιχνίδι της 16ης αγωνιστικής της Α’ Κατηγορίας, Διαγόρας – Αχαϊκή, ενώ τον αγώνα Πάτραι – Κεραυνός θα «σφυρίξει» ο Κώστας Βαβαρούτας.

Συνοπτικά τα παιχνίδια και οι διαιτητές:

Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ 24/1

Α’ ΟΜΙΛΟΣ

Γηπ. Νιφορεΐκων, 15.00: Δόξα Νιφορεΐκων – Αστέρας Μιντιλογλίου, Ταξιάρχης.

Γηπ. Α. Κάνιστρας, 15.00: Πήγασος – Αστέρας Τσουκαλεΐκων, Εκτός ΕΠΣ Αχαΐας.

Γηπ. Βραχνεΐκων, 15.00: Διαγόρας Βραχνεΐκων – Αχαϊκή, Μπακόπουλος.

Γηπ. Ροιτίκων, 15.00: Δόξα Παραλίας – Ατρόμητος Πατρών, Κωσταγιάννης.

Β’ ΟΜΙΛΟΣ

Γηπ. Τέμενης, 15.00: Αστέρας Τέμενης – Ηρακλής Πατρών, Παπακωνσταντίνου.

Γηπ. Προαστείου, 15.00: Νίκη Προαστείου – Εθνικός Πατρών, Αντωνίου.

Γηπ. Ακράτας, 15.00: Αιγείρα/Ακράτα – Απόλλων Εγλυκάδος, Φωτείνης.

Γηπ. Αγυιάς, 15.00: Ζαβλάνι – Αρης Πατρών, Τσάκης.

Γηπ. Προσφυγικών, 18.00: Πάτραι – Κεραυνός Αγίου Βασιλείου, Βαβαρούτας.

ΔΕΥΤΕΡΑ 26/1

Α’ ΟΜΙΛΟΣ

Γηπ. Σαραβαλίου, 18.00: Αχαιός – Πανμοβριακός, Ανδριανός.

Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ 24/1

Α’ ΟΜΙΛΟΣ

Γηπ. Χαλανδρίτσας, 15.00: Φαραϊκός – Εθνικός Σαγεΐκων, Μαρδάς.

Γηπ. Σαραβαλίου, 18.00: Δίας – Σταροχώρι, Πολυγενής.

Β’ ΟΜΙΛΟΣ

Γηπ. Πλαστήρα, 15.00: ΑΕ Αιγίου – Αστέρας Λεοντίου, Παπαχρήστος.

Γηπ. Ρίου, 15.00: Αετός Ρίου – Θύελλα Αιγίου, Γκαβός.

Γηπ. Καλαβρύτων, 17.00: Καλάβρυτα – Δαβουρλής, Βαβίλης.

ΚΥΡΙΑΚΗ 25/1

Α’ ΟΜΙΛΟΣ

Γηπ. Ζαρουχλεΐκων, 15.00: Πυρσός – Παναχαϊκός, Μερμήγκας.

Γηπ. Λακκόπετρας, 15.00: Ικαρος Λακκόπετρας – Πείρος Ισώματος, Γκαβός.

Γηπ. Λιμνοχωρίου, 15.00: Λιμνοχώρι – Παναθηναϊκός Πατρών, Εκτός ΕΠΣ Αχαΐας.

Γηπ. Κρίνου, 15.00: Κρίνος – Αναγέννηση Πατρών, Παπαδής.

Γηπ. Ζαρουχλεΐκων, 18.30: Δάφνη Πατρών – ΑΟ Τριταίας, Τσάκης.

Β’ ΟΜΙΛΟΣ

Γηπ. Σαραβαλίου, 15.00: Πάτρα 2005 – Αργυρά, Παλαιολόγος.

Γηπ. Α. Κάνιστρας, 15.00: Αρόη – Αχιλλέας Καμαρών, Βαβαρούτας.

Γηπ. Προσφυγικών, 15.00: Ολυμπιακός Πατρών – Αίας Πατρών, Φωτείνης.

Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ 24/1

Α’ ΟΜΙΛΟΣ

Γηπ. Σαραβαλίου, 15.00: Πετεινοί – Ικαρος Πετρωτού, Γιακουμάτος.

ΚΥΡΙΑΚΗ 25/1

Α’ ΟΜΙΛΟΣ

Γηπ. Προσφυγικών, 12.00: ΠΑΟΚ Πάτρας – Ατλας, Ταξιάρχης.

Γηπ. Ζαρουχλεΐκων, 12.00: Ψηλαλώνια – Ατρόμητος Πατρών Β, Χριστοδουλάτος.

Γηπ. Σταυροδρομίου, 15.00: Αναγέννηση Σκιαδά – Περιβόλα, Μαρδάς.

Β’ ΟΜΙΛΟΣ

Γηπ. Προαστείου, 15.00: Φοίνικας Αγυιάς – ΑΕΚ Πατρών, Μαρκόπουλος.

Γηπ. Αγυιάς, 15.00: Αυτόνομη – Φλόγα Ρόδιας, Βαβίλης.

Γηπ. Ροδιάς, 15.00: Απόλλων Συνοικισμού Αιγίου – Αρόη, Σταυρόπουλος.

Γηπ. Προσφυγικών, 18.00: Πάτραι Β – ΑΟ Αιγίου 2019, Κωσταγιάννης.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



