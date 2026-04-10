Έρχεται εβδομάδα πληρωμών από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ – Από 14 έως 17 Απριλίου

Τον προγραμματισμό των καταβολών για το διάστημα 14 έως 17 Απριλίου 2026 ανακοίνωσε το υπουργείο Εργασίας, με τις πληρωμές από τον e-ΕΦΚΑ και τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) να ξεπερνούν συνολικά τα 49 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, θα καταβληθούν συνολικά 49.008.656,14 ευρώ σε 39.962 δικαιούχους, στο πλαίσιο των τακτικών πληρωμών που αφορούν συνταξιοδοτικές παροχές, εφάπαξ και επιδόματα.

Οι πληρωμές από e-ΕΦΚΑ

Ειδικότερα, από τον e-ΕΦΚΑ προβλέπονται δύο βασικές καταβολές:

Στις 14 Απριλίου θα δοθούν 208.656,14 ευρώ σε 162 δικαιούχους, που αφορούν παροχές του πρώην ΟΑΕΕ.

Για το διάστημα από 14 έως 17 Απριλίου θα καταβληθούν επιπλέον 19.000.000 ευρώ σε 800 δικαιούχους, σε συνέχεια της έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Οι συγκεκριμένες πληρωμές εντάσσονται στη σταδιακή εκκαθάριση εκκρεμών υποθέσεων, με στόχο την επιτάχυνση της απονομής παροχών.

Οι καταβολές από τη ΔΥΠΑ

Από την πλευρά της ΔΥΠΑ, προγραμματίζονται τέσσερις βασικές πληρωμές εντός της ίδιας περιόδου. Μεταξύ αυτών:

12.000.000 ευρώ θα καταβληθούν σε 20.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα.

Οι υπόλοιπες καταβολές αφορούν προγράμματα απασχόλησης και ενίσχυσης της εργασίας, στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης προσπάθειας στήριξης ανέργων και εργαζομένων.

Στόχος η στήριξη εισοδήματος και απασχόλησης

Το σύνολο των πληρωμών εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό του υπουργείου Εργασίας για τη στήριξη του εισοδήματος των πολιτών και την ενίσχυση της αγοράς εργασίας, με έμφαση τόσο στην ταχύτερη απονομή παροχών όσο και στην υλοποίηση ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης.

Οι δικαιούχοι καλούνται να παρακολουθούν τις σχετικές ανακοινώσεις και τις ημερομηνίες καταβολής, προκειμένου να ενημερώνονται για τις πληρωμές που τους αφορούν.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



