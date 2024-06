Έρχεται «καυτός» Ιούλιος για την Ελλάδα, εφιαλτικές προβλέψεις Bloomberg για καύσωνες και πυρκαγιές

Αναμένεται να ενταθούν τον Ιούλιο οι υψηλές θερμοκρασίες που επικρατούν στην Ευρώπη, με τους καύσωνες και τις πυρκαγιές να πλήττουν μεγάλα τμήματα της Ηπείρου.

Μετεωρολόγοι που συμμετείχαν σε έρευνα του Bloomberg ανέφεραν ότι ακόμη πιο ζεστές καιρικές συνθήκες αναμένεται να καταγραφούν σε Ελλάδα, Ιταλία και Ισπανία.

Σε ό,τι αφορά το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία και τη Γερμανία, αναμένονται θερμοκρασίες κάτω του μέσου όρου, αλλά στο τέλος του μήνα αναμένεται να ενταθούν.

Οι θερμοκρασίες στον Ατλαντικό Ωκεανό τους τελευταίους μήνες έχουν «σπάσει» κάθε ρεκόρ και θα συμβάλουν στη ζέστη που επικρατεί σε νοτιοανατολική Ευρώπη, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, Μάθιυ Ντρος, στην εταιρεία προγνώσεων Maxar Technologies.

«Η κατάσταση των παγκόσμιων θερμοκρασιών στην επιφάνεια της θάλασσας παίζει ρόλο, καθώς οι ωκεανοί και η ατμόσφαιρα αλληλεπιδρούν στενά», αναφέρει.

Η κλιματική αλλαγή έχει επιδεινώσει τις επιπτώσεις των ακραίων καιρικών φαινομένων σε όλο τον πλανήτη, με το τρέχον έτος να είναι το πιο ζεστό που έχει καταγραφεί ποτέ. Το βόρειο ημισφαίριο ετοιμάζεται για να ζήσει ένα καυτό καλοκαίρι και όπως αναφέρει το Bloomberg, η ζέστη απείλησε πέρυσι τόσο την υγεία, όσο και τα μέσα διαβίωσης εκατομμυρίων ανθρώπων.

Σε ό,τι αφορά την Ελλάδα το διεθνές δίκτυο αναφέρει ότι τον Ιούνιο ξέσπασαν πυρκαγιές σε όλη τη χώρα, καθώς οι θερμοκρασίες ξεπέρασαν τους 40 βαθμούς Κελσίου.

Από τα δημοφιλέστερα νησιά της Σαντορίνης και της Μυκόνου μέχρι και την Αθήνα, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος για περισσότερες πυρκαγιές την ερχόμενη εβδομάδα.

Παράλληλα, η Βόρεια Ιταλία θα δεχτεί ισχυρές βροχοπτώσεις τον Ιούλιο μαζί με τα βόρεια Βαλκάνια, αλλά και τις χώρες της Βαλτικής.

Εκεί συναντώνται ψυχρότερες συνθήκες από τη βόρεια Ευρώπη και θερμότερος αέρας από τα νοτιοανατολικά.

«Αυτή η ζώνη είναι πιθανό να φέρει γύρους σοβαρών καταιγίδων που θα μπορούσαν να φέρουν καταστροφικούς ανέμους, χαλάζι και αστραπιαίες πλημμύρες», αναφέρει χαρακτηριστικά ο Τάιλερ Ρόις, ανώτερος μετεωρολόγος στην AccuWeather.

